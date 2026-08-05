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Politica Interna

Bonelli: “Bignami venga sospeso per offese e menzogne contro Scalfaro. Meloni guida il governo dell’impunità

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Europa Verde - Verdi

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Meloni guida il governo dell'impunità"

«Da Bignami offese volgari nei confronti di Oscar Luigi Scalfaro, con una
menzogna inaccettabile e con offese pronunciate in Aula, accusando Scalfaro
di aver liberato 300 mafiosi. Non è consentito a nessuno, tantomeno al
capogruppo di Fratelli d'Italia, insultare volgarmente l'ex presidente
della Repubblica per difendere l'indifendibile Andrea Delmastro, già
condannato in secondo grado per rivelazione di segreto d'ufficio. In virtù
di ciò, come Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che siano presi
provvedimenti nei confronti di Bignami e che venga sospeso.

Oggi Fratelli d'Italia ha impedito alla Procura di accertare la verità e il
Parlamento è stato trasformato in uno scudo per proteggere Andrea
Delmastro. Prima hanno impedito ai deputati di conoscere gli atti, poi
hanno bloccato le indagini. Chi teme quelle chat? Cosa deve essere nascosto
agli italiani? È la logica dell'omertà istituzionale, della casta che si
considera intoccabile e usa le istituzioni per salvarsi. Giorgia Meloni
guida il governo dell'impunità».

(AGENPARL)
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