Agenzia nr. 1786 – QUESTA AGENZIA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DI PARI NUMERO – Malattie rare, Spaccavento: “L’Ambulatorio della Baccelli è un’eccellenza che frena i viaggi della speranza. Necessario un Tavolo Tecnico per la rete assistenziale

Direttore Responsabile: Laura Sutto

Dichiarazione del consigliere regionale di Prossima Felice Spaccavento, presidente della Commissione consiliare sanità, a margine della visita istituzionale effettuata presso la struttura diretta dal Prof. Angelo Vacca.

"Quello che ho visto oggi conferma quanto sia fondamentale continuare a investire nella rete dedicata alle malattie rare. Ho incontrato professionisti che ogni giorno mettono competenza, ricerca e umanità al servizio dei pazienti, dimostrando che la qualità della sanità pubblica nasce innanzitutto dal lavoro delle persone. L'Ambulatorio di Malattie Rare della Medicina Interna Universitaria Baccelli, del Policlinico di Bari, è un presidio di eccellenza che va sostenuto e valorizzato perché consente ai pazienti di trovare risposte qualificate sul proprio territorio, evitando, quando possibile, i viaggi della speranza.

Negli ultimi anni, grazie all'impegno e alla competenza di professionisti come il Prof. Roberto Ria e la Dott.ssa Simona D'Amore, l'ambulatorio ha conosciuto una crescita costante, consolidandosi come punto di riferimento essenziale per la diagnosi, la presa in carico e il follow-up dei pazienti affetti da amiloidosi, malattie da accumulo lisosomiale e altri disturbi congeniti del metabolismo e del sistema immunitario. Un percorso virtuoso che ha reso possibile la transizione dei pazienti dall'età pediatrica ai servizi dell'adulto e che sta contribuendo concretamente a invertire la mobilità sanitaria passiva.

Ho voluto poi porre l'accento sulla ricaduta strategica dell'attività svolta nella struttura: il lavoro sulle malattie rare, sia sul piano assistenziale che su quello della ricerca, è un tassello fondamentale. Una presa in carico strutturata e multidisciplinare di questi pazienti non solo garantisce un miglioramento tangibile della loro qualità di vita, ma agevola e decongestiona l'intera rete assistenziale regionale, prevenendo e intercettando le situazioni di emergenza prima che si acuiscano.