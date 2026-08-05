Agenzia nr. 1785 – Sanità, Cera: “Il tetto alle cure fuori regione significa che curarsi diventerà un privilegio per ricchi

"Prima svuotano gli ospedali, poi presentano il conto ai malati. E hanno pure il coraggio di chiamarla soluzione. Mi riferisco alle cinque delibere con cui la giunta Decaro si prepara a mettere un tetto alla mobilità sanitaria passiva.

Mettiamola come la capisce la gente: da domani, se ti curi fuori dalla Puglia e superi una certa soglia, te la paghi tu. Di tasca tua. Ma il pugliese che va a operarsi d'anca a Bologna non ci va in gita: ci va perché a casa sua la lista d'attesa è lunga mesi. Ci va perché è stato costretto. E adesso, oltre alla beffa di dover partire, ci mettono pure il salasso.

Sono 246 milioni di euro l'anno spesi per i pugliesi che scappano per curarsi. Duecentoquarantasei milioni. Non è gente capricciosa, sono cittadini abbandonati da chi governa questa Regione da vent'anni e ha lasciato i reparti senza medici. La fuga verso il Nord non è la malattia: è il sintomo. E loro cosa curano? Il sintomo, mettendo la mordacchia ai malati. Della malattia vera — ospedali che non funzionano — non parla nessuno.