Agenzia nr. 1784 – Terrore nel cuore di Lecce, Pagliaro (FdI): “Tolleranza zero contro il degrado. Grazie alle forze dell’ordine evitato il peggio

"Attimi di autentico terrore nel cuore di Lecce, a due passi da Palazzo Carafa: un individuo ha scatenato il panico tra la gente, rischiando di ferire i passanti e devastando tutto ciò che trovava sul suo cammino. Un episodio intollerabile che condanniamo con assoluta fermezza.

A nome mio e del gruppo regionale di Fratelli d'Italia, voglio rivolgere un plauso profondo e un sentito ringraziamento ai Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale. Con straordinaria prontezza, grande professionalità e ammirevole sangue freddo sono intervenuti sul posto neutralizzando immediatamente il pericolo ed evitando che la situazione degenerasse, garantendo l'incolumità dei presenti. Donne e uomini in divisa che, ancora una volta, si confermano uno scudo fondamentale a tutela dei cittadini.

Ai presenti e ai commercianti del centro storico va la nostra totale e incondizionata solidarietà per i momenti che hanno vissuto.