Agenzia nr. 1249 – De Santis e Minerva: “Gemmato se vuole può risolvere il problema: convinca Meloni a togliere risorse alle spese militari e metterle nella sanità. Così l’Irpef non aumenterebbe

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2026 -
ANNO XXIII
De Santis e Minerva: "Gemmato se vuole può risolvere il problema: convinca Meloni a togliere risorse alle spese militari e metterle nella sanità. Così l'Irpef non aumenterebbe"
"Marcello Gemmato smetta di fare opposizione alla Puglia e inizi a fare il Sottosegretario alla Salute. Se davvero ritiene insostenibile chiedere sacrifici ai cittadini ha una strada molto semplice davanti a sé: convinca Giorgia Meloni a spostare risorse dalle spese militari alla sanità pubblica. Così non ci sarebbe alcun aumento dell'Irpef e le Regioni potrebbero continuare a garantire ospedali, pronto soccorso e servizi senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini".
Lo dichiarano Domenico De Santis, consigliere regionale e Segretario del PD Puglia e il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva, rispondendo alle polemiche del Sottosegretario alla Salute.
"Gemmato fa la parte di Alice nel Paese delle Meraviglie. Peccato che la sanità non sia una fiaba.