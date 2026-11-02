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Politica Interna

TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI, LA STORIA DI FEDERICA CHE HA STRAVOLTO LA SUA VITA PER STARE VICINA AL CANE MALATO, COSA SUCCEDE QUANDO IL CANE TI GUARDA NEGLI OCCHI E UNA GUSTOSA RICETTA VEG

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
Una giovane donna che ha riorganizzato la propria vita per accudire il proprio cane gravemente malato; cosa succede, a livello biochimico, quando il cane ti guarda negli occhi e un piatto per tutti, che rispetta animali e ambiente. Sarà dedicata a tutti gli animali – quelli che vivono con noi e quelli che ora che hanno saltato il "ponte dell'arcobaleno" vivono nei nostri cuori – la puntata di domenica 1° novembre di Dalla Parte degli Animali: il programma, condotto dall'on. Michela Vittoria Brambilla con Stella e Leo, in onda alle 10.05 su Rete4.
Federica Puglia, da un giorno all'altro, ha dovuto riorganizzare la sua vita intorno alle necessità del suo cane Bruno, adottato dopo essere stato vittima di maltrattamento. Al povero animale, quando aveva appena un anno, è stata infatti diagnosticata la sindrome del megaesofago. Una malattia che richiede di suddividere i pasti in quattro momenti diversi della giornata e in ognuno di questi è necessaria la presenza di Federica. Lei ha così dovuto riorganizzare tutta la sua vita in base alle sue esigenze: non fa ferie e a stento vede i suoi genitori. Ogni volta che si muove lo fa con lui e deve avere sempre, nelle vicinanze, una clinica attrezzata per eventuali emergenze. Una scelta difficile, che rifarebbe "altre mille volte". Perché l'affetto per gli animali non ha confine: anche quello che Michela e la sua famiglia hanno per il pollo Gabriel, che è stato salvato, curato e ora vive con cani, gatti e tantissimi altri animali.
E poi due importanti rubriche. In "Impariamo divertendoci" scopriremo cosa succede quando il cane ti guarda negli occhi: il suo sguardo produce, in entrambi, ossitocina, l'ormone che lega madre e figlio e che è frutto del legame millenario che unisce cani e persone. In "Facile, veloce e veg", con Chicca e Chicco Brambilla, scopriremo come preparare un buonissimo riso giallo con le polpette: una ricetta che rispetta gli animali e l'ambiente.
Spazio ai cerca-casa. Tra loro conosceremo Athena, finita in canile coi suoi fratelli; Aisha, che non ha più nessuno che se ne prenda cura e Alvin, membro di una cucciolata numerosa. Ad aver trovato una casa piena d'amore sono invece Lucky, compianta mascotte di Dalla Parte degli Animali, il pastore dei Pirenei Tutù e il montone Nabu: ripercorreremo le loro storie per capire come sono arrivati a vivere – tra i tanti – a casa di Michela, Stella e Leo.
Dalla Parte degli Animali è un programma Mediaset, regia di Fabio Villoresi e a cura di Carlo Gorla. Va in onda tutte le domeniche su Retequattro, e in replica su La 5, ed il martedì in seconda serata sempre su Retequattro.

(AGENPARL)
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