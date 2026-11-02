[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 744 (Servizio urbano autobus, nuovo orario invernale. Confermate fasce a chiamata e collegamenti con Casa comunità e villaggio terremotati Campagnano) + foto

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - OTTOBRE 2026
SERVIZIO URBANO AUTOBUS, NUOVO ORARIO INVERNALE. CONFERMATE FASCE A
CHIAMATA E COLLEGAMENTI CON CASA COMUNITA' E VILLAGGIO CAMPAGNANO
invernali del servizio urbano garantito dagli autobus della società
Contram Spa Servizi per la Mobilità.
La programmazione punta da sempre a coprire in modo capillare l'intero
territorio cittadino collegando i principali quartieri, i servizi
essenziali, i poli scolastici, l'ospedale "Bartolomo Eutachio" e la
nuova Casa di Comunità e le aree delle Soluzioni Abitative Emergenziali
Sae presso il "Villaggio Campagnano".
Il servizio urbano assicura tappe lungo i percorsi che arrivano fino a
Castello al Monte, nel rione Settempeda, rione di Contro, rione Uvaiolo,
rione San Paolo, nella frazione di Taccoli e nelle altre frazioni e
località periferiche, con deviazioni dedicate nei giorni scolastici e in
orari specifici, come il transito presso la scuola elementare di Cesolo
alle ore 7:55 e alle ore 12 ed i collegamenti con il cimitero).
Per ottimizzare la copertura e venire incontro alle esigenze dell'utenza
nelle fasce orarie a minore densità di traffico scolastico e pendolare,
Contram Spa è tornata a confermare il sistema di servizio a chiamata. Le
fasce orarie interessate dalla modalità su prenotazione sono le
seguenti: 06:30 – 07:00 09:00 – 10:00 12:20 – 13:00 18:30 – 19:25.
Per usufruire del servizio a chiamata è necessario prenotarsi
dalle ore 9:00 alle ore 13:00), avendo cura di effettuare la richiesta
il giorno lavorativo precedente a quello in cui si intende usufruire
della corsa.
Nei nuovi orari del servizio urbano un'attenzione particolare è stata
riservata ai collegamenti da e per la nuova Casa di Comunità e, ancora
una volta, a quelli con l'a area SAE (Soluzioni Abitative Emergenziali)
del "Villaggio Campagnano", che ospita le strutture abitative realizzate
nel post-sisma.
Il programma prevede corse dedicate con partenza verso la direzione
ospedale e centro città (in vigore nei giorni feriali scolastici e non
scolastici, tra cui i collegamenti delle ore 9:00, 10:35, 10:50, 11:25,
12:15, 14:58, 15:50, 16:30 e 18:25). Si ricorda inoltre che, per quanto
riguarda il ritorno, il servizio urbano effettua fermata a richiesta
direttamente presso le Sae.
/Nella foto: un autobus Contram/