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Politica Interna

TARANTO, TURCO (M5S): MELONI RISPONDA SULLO SCIPPO DI 482 MILIONI ALLA RINASCITA DEL TERRITORIO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - Taranto, 31 ottobre 2026 – "Mentre Taranto affronta la drammatica crisi dell'ex Ilva, con migliaia di lavoratori e imprese dell'indotto in difficoltà, il Governo Meloni distrae altri 482 milioni di euro alla rinascita del territorio. Con un decreto del 21 ottobre scorso, infatti, ha deciso di utilizzare una parte consistente del Just Transition Fund per finanziare un progetto sull'idrogeno già ammesso alle agevolazioni nazionali.
Il Just Transition Fund non può diventare il bancomat del Governo Meloni per coprire altri impegni finanziari dello Stato. Non siamo contrari all'idrogeno verde, purché siano garantite la tutela ambientale e sanitaria, ma non accetteremo che venga finanziato sacrificando le altre opportunità di sviluppo della provincia ionica.
Dopo gli investimenti perduti con Ferretti, Renexia, Acquario Green,, Aeroporto, Sovraintendenza e il ridimensionamento dei finanziamenti del Tecnopolo del Mediterraneo e per l'hub dell'eolico offshore, Taranto rischia un altro colpo durissimo alle proprie prospettive economiche e occupazionali.
Mentre Taranto chiede investimenti straordinari, il Governo continua a sottrarre risorse che il Conte II aveva già stanziato. È un paradosso politico inaccettabile. Meloni chiarisca immediatamente e garantisca che i 482 milioni non compromettano gli altri interventi programmati. Taranto ha già pagato troppo in termini di salute, ambiente e lavoro. Ora ha diritto a risorse aggiuntive e a una vera riconversione economica, sociale e culturale, non a giochi contabili sulla pelle dei cittadini". Lo dichiara il sen. Mario Turco

(AGENPARL)
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