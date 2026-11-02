Manovra. Montaruli (Fdl): 45 milioni per assunzioni tempo indeterminato polizia locale

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - "Con un fondo da 45 milioni di euro annui, inserito nella manovra, il Governo Meloni dà la possibilità ai comuni di rafforzare gli organici della polizia locale. Dal 2027, infatti, i sindaci potranno assumere personale a tempo indeterminato da inquadrare come ispettori. Questo Governo investe sulla polizia locale e sulle iniziative di sicurezza urbana, continuando a dare strumenti indispensabili come mai nessuno prima. Rispondiamo ad un'esigenza degli enti locali ma, soprattutto, dei cittadini, che guardano alla polizia locale con fiducia per la propria sicurezza e la salvaguardia del territorio".
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