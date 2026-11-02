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Sicilia

[Comune Palermo] Dehors, Forzinetti: «Bene la riforma del Governo, meno burocrazia e nuove opportunità per le imprese»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - «Accogliamo con grande favore la riforma sui dehors approvata in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri. È un passo importante verso una
semplificazione che le attività commerciali e i pubblici esercizi attendono
da anni. Meno burocrazia, tempi certi e regole più chiare significano dare
maggiore fiducia a chi investe e crea occupazione».

Lo dichiara Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività Produttive del
Comune di Palermo.

«Tra le novità più importanti ci sono la semplificazione delle
autorizzazioni delle Soprintendenze, la previsione di tempi definiti per il
rilascio dei pareri e la possibilità di accordi preventivi con i Comuni.
Strumenti che possono finalmente superare quelle lungaggini burocratiche
che troppo spesso hanno frenato le iniziative imprenditoriali.

Per una città come Palermo, con un patrimonio storico straordinario e
un'economia fortemente legata al commercio, alla ristorazione e al turismo,
questa riforma rappresenta una grande opportunità.

Tutela del patrimonio storico e sviluppo economico possono e devono
convivere. Non servono divieti generalizzati, ma regole chiare, controlli
efficaci e una pubblica amministrazione capace di accompagnare le imprese
anziché ostacolarle.

Ci auguriamo che l'iter della riforma si concluda rapidamente. Come
Amministrazione comunale abbiamo già semplificato le procedure nel rispetto
delle norme nazionali e del codice dei beni culturali, in sinergia con la
soprintendenza, che ringraziamo per la preziosa collaborazione. Siamo
pronti a recepire le nuove disposizioni e per estendere le misure attuative
anche nella nostra città.

Semplificare non significa rinunciare alle regole, ma farle funzionare
meglio, nell'interesse delle imprese e della città».

(AGENPARL)
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