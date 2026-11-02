Agenzia regionale 1148.26 Ciliento Puglia capitale italiana educazione ambientale

*Puglia Capitale Italiana dell'educazione ambientale e alla sostenibilità

2027*

*Ciliento: "Premiato un percorso teso a consolidare la comunità educante

pugliese, che renda i cittadini sempre più consapevoli del loro ruolo per

uno sviluppo sostenibile della società"*

La Puglia è Capitale Italiana dell'educazione ambientale e alla

sostenibilità 2027.

Un riconoscimento ottenuto in virtù del "grande impegno che la Regione

Puglia dimostra nel consolidamento e nella diffusione della consapevolezza

e della cultura ambientale e alla sostenibilità" da parte del Segretariato

Permanente Internazionale del WEEC (World Environmental Education Congress)

Network, rete internazionale che collabora con l'ONU e le sue agenzie (come

UNESCO e UNEP), importante punto di incontro globale per chi opera nel

campo dell'educazione ambientale e alla sostenibilità.

"Ringraziamo il WEEC Network per questo riconoscimento che non è un punto

di arrivo ma di partenza per un anno che ci vedrà impegnati a consolidare

la comunità educante diffusa sul territorio pugliese e la collaborazione

con il MASE, il DIRIUM dell'Università di Bari e lo stesso WEEC Network –

commenta l'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, *Debora Ciliento*

-. Come Capitale italiana dell'educazione ambientale e alla sostenibilità

2027 proveremo a creare un modello replicabile di governance educativa

territoriale per la transizione giusta, perché l'educazione allo sviluppo

sostenibile e alla cittadinanza globale è uno degli strumenti a

disposizione di tutte le fasce di età della popolazione pugliese,

necessario per costruire un presente e soprattutto un futuro migliori. Il

prossimo imminente passo sarà il Patto Educativo Pugliese per l'Educazione

allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Globale, il cui documento di

indirizzo è stato approvato nell'ultima seduta di Giunta."

Le linee di indirizzo per la predisposizione di un Patto Educativo Pugliese

per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Globale sono

state elaborate dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione umanistica

(DIRIUM) dell'Università degli Studi di Bari, nell'ambito di un accordo di

collaborazione con la Regione Puglia per lo svolgimento di attività di

interesse comune relative alla attuazione della Strategia Regionale per lo

Sviluppo Sostenibile. Si tratta di un'intesa volontaria con tutti i

soggetti della comunità educante (Ufficio Scolastico Regionale, scuole,

università ed enti di ricerca, rete dei CEAS, Comuni, Province, mondo delle

imprese, parti sociali e terzo settore) che con impegni precisi, indicatori

di monitoraggio chiari e una governance condivisa, avvieranno un percorso

affinché l'educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale

non sia più affidata a iniziative isolate o frammentate, ma diventi un bene

comune permanente e condiviso.

"Con questo Patto – aggiunge l'assessore Ciliento – mostreremo una Puglia

unita, espressione di una comunità educante coesa e all'avanguardia,

determinata a costruire, con azioni concrete, un futuro più equo, inclusivo

e sostenibile per le generazioni a venire."

Il Patto sarà anche uno strumento utile a consolidare il ruolo del Sistema

di Informazione, Formazione ed Educazione all'Ambiente e allo Sviluppo

Sostenibile (INFEAS) regionale e delle sue diramazioni territoriali Centri

di Educazione all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile (CEAS), come

presidio strategico per radicare i valori della sostenibilità e della

cittadinanza globale all'interno delle comunità locali. Attualmente la

Regione Puglia ha accreditato 35 CEAS, destinatari di due avvisi pubblici con

i quali nei mesi scorsi la Regione ha finanziato 33 progetti per attività

di educazione ambientale, stanziando complessivi 305.000 euro.

Proprio per rilanciare il sistema INFEAS a livello nazionale, la Regione

Puglia organizzerà, nell'ambito di un accordo di collaborazione con il

MASE, la Terza Conferenza Nazionale del Sistema INFEAS che si terrà a Bari

nell'aprile 2027. Due giornate in presenza, con tavoli tematici, per

redigere documenti di posizionamento che rilancino il sistema nazionale

INFEAS, rafforzando la rete tra Regioni, CEAS e istituzioni nazionali. I

tavoli costituiranno inoltre una sede di confronto sul legame tra

Educazione allo Sviluppo Sostenibile ed Educazione alla Cittadinanza

Globale, principio cardine della «Cultura per la sostenibilità» individuata

come 'vettore' dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile del 2023,

cioè come elemento in grado di generare azioni concrete.

Infatti nel 2024 la Regione ha approvato il Piano di Educazione per lo

Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza Globale-Puglia 2030, che getta le

basi per superare il vecchio modello del nozionismo e attivare le

competenze critiche necessarie a comprendere e affrontare la complessità

del presente. Innovativa l'impostazione che unisce strutturalmente la

dimensione ecologica a quella dei diritti umani e dell'uguaglianza sociale,

integrando lo sviluppo sostenibile con la cittadinanza globale.

Attività formative in materia di educazione allo sviluppo sostenibile e

alla cittadinanza globale sono già state organizzate nell'ambito