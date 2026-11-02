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Veneto

Venezia, mercato di Rialto: sopralluogo degli assessori Brunello e Costalonga ai lavori per i nuovi banchi

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - Sopralluogo al mercato ortofrutticolo di Rialto per gli assessori comunali ai Lavori pubblici, Riccardo Brunello, e al Commercio, Sebastiano Costalonga, che hanno verificato l'avvio del primo lotto dei lavori di riqualificazione, dedicato all'installazione dei nuovi banchi.

L'intervento, che prevede un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro, punta a rinnovare uno degli spazi più rappresentativi della storia commerciale di Venezia, migliorandone l'assetto, la funzionalità e la qualità complessiva. I lavori interessano le strutture metalliche dei banchi e le relative coperture, con soluzioni pensate per garantire una maggiore protezione dagli agenti atmosferici, migliorare l'illuminazione naturale e rendere più ordinata e armoniosa la disposizione delle postazioni.

Il progetto è stato sviluppato tenendo conto della particolare delicatezza architettonica dell'area di Rialto e della necessità di integrare le nuove strutture con il contesto storico e monumentale circostante. Il cantiere è organizzato per fasi, così da consentire agli operatori di proseguire la propria attività commerciale durante l'esecuzione degli interventi.

"Rialto è uno dei luoghi più identitari della nostra città – dichiara l'assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Brunello – Il nostro obiettivo è realizzare strutture rinnovate, funzionali e durature, capaci di dialogare con un contesto di straordinario valore. Ogni scelta progettuale deve tenere insieme la qualità dell'intervento, il rispetto delle caratteristiche del luogo e la necessità di preservare l'immagine di uno spazio che appartiene alla storia di Venezia. Vogliamo restituire al mercato un assetto più ordinato e decoroso, valorizzandone il ruolo senza snaturarne l'identità".

"Il rinnovo dei banchi è un passaggio fondamentale per sostenere concretamente il mercato e chi ogni giorno vi lavora – sottolinea l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga – Abbiamo lavorato in coordinamento con gli operatori e con le realtà coinvolte, perché le nuove strutture rispondano alle esigenze reali dell'attività commerciale, dalla praticità nell'esposizione della merce alla protezione dagli agenti atmosferici. Riqualificare Rialto significa anche creare condizioni di lavoro migliori, rendere il mercato più funzionale e accogliente e rafforzarne l'attrattività. La nostra attenzione è rivolta a un mercato che deve continuare a essere vivo, frequentato e competitivo, mantenendo la propria funzione economica e il legame profondo con la tradizione commerciale veneziana".

A lavori ultimati, il mercato potrà contare su postazioni più funzionali e spazi meglio organizzati, nel rispetto delle esigenze degli operatori e dell'identità storica di Rialto.

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Venezia, 31 ottobre 2026

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