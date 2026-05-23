CRISI IRAN-USA: TRUMP ANNUNCIA SVOLTA, ACCORDO “IN GRAN PARTE NEGOZIATO”. RIAPERTURA DELLO STRETTO DI HORMUZ

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - Il presidente Trump ha dichiarato che l’accordo di pace con l’Iran è stato “in gran parte negoziato”. Il piano include la riapertura dello Stretto di Hormuz, lo sblocco di alcuni beni iraniani detenuti in banche straniere e la continuazione dei negoziati.
Gli aspetti finali e i dettagli dell’accordo sono attualmente in discussione e saranno annunciati a breve. Nonostante i progressi diplomatici, fonti con conoscenza diretta della pianificazione riferiscono che l’amministrazione Trump si stava preparando per un nuovo ciclo di attacchi militari contro l’Iran.
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