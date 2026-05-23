“Emergenza medica sull’Isola dell’Asinara: donna soccorsa dallaGuardia Costiera”

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - “Emergenza medica sull’Isola dell’Asinara: donna soccorsa dalla
Guardia Costiera”.
Nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio 2026, la Guardia Costiera di
Porto Torres ha effettuato il trasporto sanitario d’urgenza, dall’isola
dell’Asinara al porto di Stintino, di una donna di 31 anni che aveva
riportato un trauma a seguito di una caduta dalla bicicletta.
Il battello veloce GC B-160 ha raggiunto l’ormeggio di Cala d’Oliva, dove
il personale sanitario, una volta sbarcato, ha raggiunto l’infortunata nei
pressi di Cala Sabina. La donna è stata successivamente imbarcata
sull’unità della Guardia Costiera e trasferita nel porto di Stintino, dove era
già presente un’ambulanza del servizio 118 che ha provveduto al
successivo trasporto presso il Pronto Soccorso di Sassari.
La Guardia Costiera ricorda che, a decorrere dal 1° giugno 2026, sarà
operativo il presidio medico presso l’isola dell’Asinara, istituito nell’ambito
del protocollo d’intesa promosso dalla Capitaneria di porto di Porto Torres
e sottoscritto da ASL Sassari, Comune di Porto Torres, Conservatoria
delle coste della Sardegna, Parco Nazionale dell’Asinara e Corpo Italiano
di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM).
L’iniziativa è finalizzata a garantire un primo intervento sanitario in favore
delle persone presenti o in transito sull’isola dell’Asinara, in particolare
durante i periodi di maggiore afflusso turistico.
(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - “Emergenza medica sull’Isola dell’Asinara: donna soccorsa dalla