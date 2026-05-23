Malan (FDI), Falcone e chi morì con lui vivono in chi pratica i loro ideali

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - “L’anniversario del gravissimo attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro ricorda che c’è chi è stato pronto a rischiare e dare la vita per onorare il proprio impegno di servire la collettività e lo Stato. Essi vivono in tutti coloro che, in qualunque posizione, dalle più alte cariche della Repubblica, a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, a tutti i cittadini rispettosi della legge, lavorano e vivono fedeli a buoni principi morali, concorrendo al progresso materiale o spirituale della società come dice la Costituzione.”
Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan.