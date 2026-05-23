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Politica Interna

Industria, Gelmetti (FdI): con Dpcm Automotive governo Meloni conferma attenzione per settore strategico

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - “Con il via libera al DPCM Automotive, il Governo Meloni conferma con i fatti la propria attenzione verso un settore strategico per l’economia e l’occupazione italiana. Il ministro Urso sta guidando con visione e determinazione una politica industriale concreta, fondata su investimenti, innovazione e tutela della competitività delle nostre imprese nella grande sfida della transizione tecnologica ed energetica. Lo stanziamento di 1 miliardo e 343 milioni di euro per la filiera automotive, insieme all’impegno del Governo a ripristinare già dal prossimo mese di luglio ulteriori 251 milioni di euro per il comparto, rappresenta un intervento di grande portata a sostegno della produzione, della componentistica e delle PMI italiane. È questa la differenza di un Governo che non si limita agli annunci, ma sceglie di sostenere concretamente il sistema industriale nazionale, difendendo il lavoro e il ruolo dell’Italia in uno dei settori chiave dell’industria europea”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti, componente della Commissione Bilancio a Palazzo Madama.

(AGENPARL)
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