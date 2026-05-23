GIORNATA DELLA LEGALITA’. GEN. LIBERATI (REGIONE LAZIO) INAUGURA TORNEO DI CALCIO DELLA LEGALITA’ A CORVIALE

Il 23 maggio 2026, in occasione del XXXIV Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, l’”Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione” della Regione Lazio, presieduto dal Gen. C.A. CC (r) Serafino Liberati, in Roma, presso il “Campo dei Miracoli” di Corviale, alla presenza del Presidente della Regione Lazio- Avv. Francesco Rocca- e di numerose altre autorità- tra cui il Cardinale Lorenzo Baldisseri , l’On. Alessandro Battilocchio-Presidente della Commissione Parl. “Periferie” e Gianluca Lanzi – Presidente del’XI Municipio di Roma Capitale-.ha inaugurato il” !°torneo di calcio della Legalità”, organizzato assieme a “Calcio Sociale”-presieduto da Massimo Vallati- dedicato quest’anno alle vittime dei tragici eventi che sconvolsero l’Italia in quell’anno 1992:i Magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli uomini delle loro scorte Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli.

Il Presidente Rocca ha ringraziato gli organizzatori per l’alto valore significativo dell’iniziativa –che va ben oltre l’evento sportivo- invitando i giovani presenti-circa 300- a prenderlo come esempio da seguire giornalmente nelle parole, nei fatti nei comportamenti.

II Generale Liberati, ha rievocato brevemente gli eccidi di Capaci e di via D’Amelio e, nel citare le parole di Falcone “ la mafia non è eterna, è un fenomeno umanoe come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà, quindi, anche una fine”, ha precisato che il ricordo dei due magistrati e delle loro scorte non è un esercizio di nostalgia, ma un preciso impegno :” ogni volta che non vi voltate dall’altra parte e dite no alla mafia- ha detto Liberati- giustificate ed onorate il sacrificio della vita fatto da Falcone, Borsellino e dalle donne e uomini delle loro scorte”.

L’evento è proseguito- prima del calcio d’inizio del Torneo, dato dal Cardinale Lorenzo Baldisseri- con la consegna –da parte del Presidente Rocca e di altre autorità presenti- dei “Premi legalità contro tutte le mafie”, conferiti- ogni anno- dal Presidente della Regione Lazio – su proposta del Presidente dell’Osservatorio- a persone, reparti, comandi ed associazioni che si sono particolarmente distinte nell’ attività di contrasto alla criminalità organizzata. Per il 2026 si è voluto ricordare anche il 25° anniversario dell’ingresso delle donne nelle Forze Armate ed in particolare, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare, assegnando i premi solo ad elementi femminili e la scelta è ricaduta su: Prof.ssa Carmela Decaro Bonella, Segretaria Generale della” Fondazione Occorsio”; Sostituto Commissariato della Polizia di Stato Daniela Cintioli dell’XI Distretto d. P.S. “San Paolo” della Questura di Roma; Ispettore di Polizia Penitenziaria Annalisa Rollo, della Casa Circondariale di Civitavecchia ”Giuseppe Passerini”; Maresciallo Capo dei Carabinieri Eugenia Rizza del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di Roma; Maresciallo Ordinario della G.d.F. Maddalena Laudante, del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Latina. Tra le squadre partecipanti al torneo-Onestà, Coraggio, Fedeltà e Responsabilità- ha vinto, ai rigori, la squadra “Onestà’”.