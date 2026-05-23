FERRARA, IL MAGNIFICO CORTEO SFILA IN CENTRO: OLTRE MILLE FIGURANTI IN SCENA TRA STORIA, TEATRO E SPETTACOLO

*IL MAGNIFICO CORTEO SFILA IN CENTRO: OLTRE MILLE FIGURANTI IN SCENA TRA

STORIA, TEATRO E SPETTACOLO*

sabato prossimo*

*Ferrara, 23 maggio 2026 -* *I colori delle otto Contrade e della Corte

Ducale hanno invaso il centro storico di Ferrara *nella serata di sabato 23

maggio: dame e nobili, ambasciatori e cavalieri, armigeri e sbandieratori,

a cielo aperto, regalando alla città e ai suoi visitatori lo spettacolo del

Magnifico Corteo.

*Oltre un migliaio di figuranti *ha animato il percorso da Piazzale

compiuto la cerimonia dell'Iscrizione alle corse del Palio, in programma il

*Madrina dell'edizione 2026 è stata Alba Parietti*, che ha vestito i panni

di Bianca Maria d'Este (1440–1506), nobildonna ferrarese figlia di Niccolò

III d'Este, celebrata per la sua formazione umanistica e la sua

raffinatezza.

"Questa sera Ferrara ha dato ancora una volta il meglio di sé. Il Magnifico

Corteo non è uno spettacolo nel senso ordinario del termine: è una

narrazione collettiva costruita mese dopo mese dalle Contrade con una

dedizione che non smette di stupire. Vedere oltre un migliaio di figuranti

animare il centro storico, è ogni anno un'emozione difficile da descrivere.

Ringrazio tutti i contradaioli e i volontari che lavorano instancabilmente

per garantirci uno spettacolo indimenticabile", ha dichiarato l'assessore

alla Cultura *Marco Gulinelli.*

"Il Magnifico Corteo di questa sera ha confermato la forza di una

manifestazione che affonda le radici nella storia più profonda di Ferrara e

continua a rinnovarsi di anno in anno. Ogni Contrada ha portato in città un

lavoro straordinario, capace di tenere insieme rigore storico e capacità di

coinvolgimento del pubblico. Ora lo sguardo è già rivolto al 30 maggio: le

di Campo Romano Marzola, il Presidente della Commissione Organizzativa

Paolo Felloni, le Contrade, la Corte Ducale, i volontari e la madrina Alba

Parietti, che ha saputo dare volto a una delle figure più raffinate della

tradizione estense" ha dichiarato il *presidente della Fondazione Palio

Nicola Borsetti.*

*LE COREOGRAFIE*:

Ad aprire la sfilata la Corte Ducale, con una rievocazione dedicata alla

rinascita del teatro alla corte di Borso d'Este nell'anno 1471. Lo

spettacolo vuole condurre, quindi, lo spettatore nel cuore della Ferrara

estense, dove la scena diventa specchio della civiltà rinascimentale e

simbolo della magnificenza ducale.

Borgo San Giacomo ha portato in scena il mondo dei Tarocchi del Boiardo,

scritti per la Corte Estense: i Patroni e le nobili casate degli Sforza,

dei Gonzaga e dei Bentivoglio hanno assistito al gioco delle carte

comandate dalle Regine di Amore, Speranza, Gelosia e Timore, in una

Rione Santo Spirito ha evocato la delizia di Belvedere, il "Boschetto"

realizzato da Alfonso I d'Este su un'isola fluviale del Po. Ispirandosi

alla visita documentata del 31 maggio 1518, quando le duchesse di Urbino

Elisabetta Gonzaga ed Eleonora Gonzaga furono accolte da Alfonso I e

Lucrezia Borgia, il corteo ha dato vita a una rappresentazione di

allegorie, divinità, dame e cavalieri.

Borgo San Giorgio ha presentato Imago Mortis, Triumphus Vitae, un corteo

storico ispirato ai temi della morte e della rinascita nella cultura

europea tra Medioevo e Rinascimento. Figure allegoriche in trionfo, scene

popolari, musica dal vivo con strumenti storici e carri allegorici hanno

composto un viaggio simbolico tra memoria, fede e festa.

Rione San Benedetto ha celebrato Ercole I d'Este e il sogno dell'Addizione

Erculea in uno spettacolo intitolato Aetatis Aureae Principium. Il corteo

ha intrecciato il mito di Ercole alla figura del Duca, fondendo leggenda e

storia in una narrazione epica in cui la benevolenza ducale si è

manifestata come luce divina e promessa di prosperità per il popolo.

Borgo San Luca ha portato in scena il mondo di Borso d'Este attraverso un

corteo ispirato agli affreschi di Palazzo Schifanoia e alla Sala degli

Stucchi, con milizie, nobili, umanisti e figure della vita quotidiana a

comporre un quadro animato del "Buon Governo" estense.

Borgo San Giovanni ha presentato la vicenda di Ugo e Parisina riletta come

episodio politico e simbolico della storia estense. Al centro della scena

il carro raffigurante la prigione di Parisina nella Torre dei Leoni del

Castello Estense, attorno al quale si sono mossi dame, armigeri, musici,

sbandieratori e figure allegoriche.

Rione Santa Maria in Vado ha costruito il proprio corteo attorno ai Canti

VII, VIII e IX dell'Inferno dantesco, conducendo il pubblico attraverso

alcune delle tappe più significative del viaggio di Dante accompagnato da

drammaticamente intensi della Prima Cantica.

Rione San Paolo ha chiuso la sfilata con L'eterna partita della vita e

della morte, ambientata nella Ferrara del 1463 durante un'epidemia di peste

sotto il ducato di Borso d'Este. Tre quadri scenici hanno narrato la

solennità dei cerimoniali cortesi, una danza macabra scandita dal fuoco dei

Fogolieri e il trionfo finale della Vita.

I vincitori dei Premi Nives Casati e Nino Franco Visentini saranno svelati

nella serata di lunedì 25 maggio, con l'apertura delle buste dei giudici, e

Come previsto dal regolamento delle Corse, nella serata antecedente al

corteo, si è tenuta la riunione tra gli organi preposti della Fondazione

Palio Città di Ferrara e i Maestri di Campo delle Contrade, per la verifica

dei documenti degli atleti partecipanti alle quattro corse. I nominativi

degli atleti sono stati resi noti pubblicamente questa sera in Piazza

Castello, al momento della lettura delle pergamene di ogni Contrada al

cospetto del Duca e della sua Corte.

Per quanto riguarda il Palio di San Giorgio (la corsa dei cavalli) il

nominativo del cavallo scelto da ciascuna Contrada sarà reso noto dopo le

prove che si svolgeranno la prossima settimana nell'anello di Piazza

Ariostea, il cui terreno è già stato steso, preparato e livellato secondo

le normative nazionali di settore, con protezioni interne ed esterne della

pista regolarmente predisposte.

*Gli iscritti alle Corse al Palio 2026*

Di seguito i partecipanti iscritti per ciascuna Contrada:

*Rione San Benedetto *

Fantino: Antonio Francesco Mula – Putto: Guido Zanettini – Putta: Micol