CRISI IRAN-USA: TRUMP CONVOCA IL GOLFO IN VIDEOCONFERENZA

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - Il presidente statunitense Donald Trump ha convocato per oggi un vertice d’urgenza in videoconferenza con i leader di Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Turchia e Pakistan. Al centro del tavolo, il destino del memorandum d’intesa con Teheran.
Fonti di intelligence confermano che, nonostante la bozza di accordo sia tecnicamente pronta, le distanze restano ampie: l’Iran chiede risarcimenti economici e il controllo sullo Stretto di Hormuz in cambio della sospensione dell’arricchimento dell’uranio.
Il Pentagono resta in stato di allerta massima. Trump, che ha definito le chance di accordo o scontro come “50-50”, deciderà entro domani l’opzione definitiva: la firma del documento o la ripresa delle ostilità.
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