CAPACI. LA SALANDRA (FDI), VERGOGNOSI ATTACCHI A COLOSIMO DURANTE CORTEO PALERMO

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - “Esprimo la mia piena solidarietà al presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, bersaglio di un attacco indegno e strumentale nel corso della manifestazione organizzata a Palermoin ricordo della strage di Capaci. È grave che una giornata dedicata alla memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della scorta venga utilizzata da alcuni per alimentare odio politico e delegittimazione personale. La lotta alla mafia dovrebbe unire le istituzioni e i cittadini nel nome della verità, della giustizia e del rispetto. A Chiara Colosimo va il sostegno convinto mio e di Fratelli d’Italia, certi che continuerà con determinazione e autorevolezza il suo lavoro alla guida della Commissione Antimafia, senza lasciarsi intimidire da provocazioni meschine e offensive”.
Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione parlamentare Antimafia.