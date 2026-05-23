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Politica Interna

Antimafia, Russo (FdI): Conte sbaglia, in Commissione affrontato filoni da altri trascurati

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - “Conte sbaglia e si pone in aperto contrasto con le conclusioni del procuratore De Luca, mistificando la realtà pur di continuare a sostenere le ragioni di Scarpinato. E’ infatti la procura di Caltanissetta, di cui De Luca fa parte, a ritenere la pista mafia e appalti una concausa delle stragi. Negli ultimi tre anni di governo, in Commissione Antimafia, abbiamo affrontato proprio quei filoni che altri avrebbero colpevolmente trascurato. Non abbiamo tralasciato nessuna pista, né alcun documento utile. L’azione della Commissione e della presidente Colosimo non si ferma di fronte a niente. Neppure dinanzi alle calunnie. Faremo di tutto per accertare la verità dei fatti avvenuti all’interno di quel ‘covo di vipere’ che era la procura di Palermo in quegli anni. Il lavoro che stiamo facendo, lo abbiamo innanzitutto eseguito perché proprio dai familiari di Borsellino e Falcone ci viene chiesto di cercare la verità che altri hanno nascosto. E basterebbe guardare le foto di oggi a Palermo per rendersene conto”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della Commissione bicamerale Antimafia.

(AGENPARL)
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