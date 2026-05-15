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comunicato – LA GRANDE PALLAVOLO EUROPEA FA TAPPA AL GRATTACIELO PIEMONTE: IL TROFEO DELLA CHAMPIONS LEAGUE ACCOLTO DAL PRESIDENTE ALBERTO CIRIO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Torino, 15 maggio 2026

LA GRANDE PALLAVOLO EUROPEA FA TAPPA AL GRATTACIELO PIEMONTE:

IL TROFEO DELLA CHAMPIONS LEAGUE ACCOLTO DAL PRESIDENTE ALBERTO CIRIO

Il Grattacielo Piemonte ha aperto le sue porte al simbolo dell'eccellenza del volley europeo. A due giorni dal fischio d'inizio della Final Four della CEV Champions League maschile, il trofeo che premierà i nuovi campioni del continente è arrivato nella sede della Regione, accolto dal presidente Alberto Cirio.

L'arrivo della coppa nel cuore dell'amministrazione regionale segna l'inizio ufficiale del weekend che vedrà Torino e il Piemonte al centro del mondo sportivo internazionale. Sabato 16 e domenica 17 maggio, l'Inalpi Arena ospiterà infatti le sfide tra i campioni d'Italia della Sir Sicoma Monini Perugia, i polacchi del PGE Projekt Warszawa e dell'Aluron CMC Warta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara.

"Ospitare questo importante evento a Torino e in Piemonte rappresenta un nuovo importante risultato della nostra strategia per attrarre e organizzare grandi eventi sportivi. Qui c'è l'orgoglio di una regione che si conferma capitale internazionale dello sport – dichiarano il presidente Alberto Cirio e l'assessore allo Sport Paolo Bongioanni – Il Piemonte dimostra ancora una volta di avere le capacità e le strutture per attrarre i più grandi eventi globali. Sabato e domenica l'Inalpi Arena sarà il palcoscenico di una competizione straordinaria, capace di portare a Torino migliaia di appassionati e di mostrare al mondo la bellezza e l'efficienza del nostro territorio. Vedere questo trofeo qui oggi sottolinea come lo sport sia un volano formidabile per l'economia e l'immagine del Piemonte, oltre a rappresentare un momento di grande promozione dei valori del talento e della fatica che la pallavolo esprime al meglio".

Il trofeo, dopo una tappa ieri in Comune a Torino, è stato accolto negli spazi del Grattacielo Piemonte questa mattina e continuerà ora il suo viaggio verso il campo di gara, in attesa di essere sollevato dai vincitori sul taraflex dell'Inalpi Arena.

Le gare inizieranno sabato 16 maggio con le semifinali: alle ore 17.00 PGE Projekt Warszawa vs Sir Sicoma Monini Perugia e alle ore 20.30 Aluron CMC Warta Zawiercie vs Ziraat Bankkart Ankara. Domenica 17 maggio sarà il giorno delle finali: alle 17.00 la sfida per il terzo posto e alle 20.30 l'attesissima finalissima per il titolo europeo 2026.

L'intero evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, NOW e DAZN.

(AGENPARL)
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