(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Roma, 15 maggio. "Questa legislatura è stata costellata da incarichi assegnati da strutture pubbliche o parapubbliche a parenti di Ignazio La Russa. Adesso, come emerge da un'inchiesta proseguita anche oggi dal quotidiano Domani, è la volta dell'Enel, che da almeno tre anni affida incarichi legali all'avvocato Matilde Raspagliesi, nipote di La Russa e socia dello studio legale La Russa. Quello che non riteniamo accettabile è che a specifica domanda l'Enel, guidata da Flavio Cattaneo, risponda fornendo cifre parziali di incarichi passati senza dettagliare altri potenziali incarichi legali, pur ammettendoli candidamente. L'amichettismo meloniano sembra essere arrivato ovunque, anche in una delle più importanti società a partecipazione statale, per giunta quotata in borsa. Urge la massima trasparenza, perché le società pubbliche non possono prestarsi al sospetto di gestire rapporti politici personali o sacche di consenso attraverso l'assegnazione di incarichi ad amici e parenti. Il M5S ha annunciato due interrogazioni, una al Senato e una alla Camera, in cui chiediamo di sapere con precisione quanti siano gli incarichi legali assegnati dall'Enel alla nipote di La Russa, a quanto ammontino i compensi già liquidati e quelli da liquidare, con quali procedure di reclutamento sia stata selezionata la nipote di La Russa e se ci siano altre società partecipate dal Mef, o enti pubblici, presso i quali sono attivi incarichi legali alla parente del Presidente del Senato. Ci auguriamo che di fronte alle aule parlamentari palazzo Chigi, Mef ed Enel dicano tutta la verità. Non farlo sarebbe di gravità immane". Lo comunica in una nota Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato.
ENEL, PIRRO (M5S): GOVERNO DICA VERITÀ SU INCARICHI A NIPOTE LA RUSSA
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