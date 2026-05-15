Antoniozzi su Villa Pamphili:”Kaufmann blocca il processo interrogazione a Nordio

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Il signor Kaufmann, imputato per gli omicidi di Villa Pamphili, è ricoverato ma non assume farmaci. Non ha mai dato segni di psicosi prima di oggi.
Così facendo blocca il processo atteso che non può partecipare..
Non entro nel merito di quanto sta avvenendo, ne ho elementi per sostenere ciò che dice la parte civile e cioè che simula. Ma ricordo che un grande perito, Stefano Ferracuti, consulente del PM, ha detto che Kaufmann può invece partecipare al dibattimento.
In ogni caso, nel rispetto di una donna e di una bambina, presenterò un'interrogazione al ministro Nordio sulla vicenda.