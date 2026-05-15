Legge elettorale, Gentile (Fi): “Aperti al dialogo, no alle strumentalizzazioni

"Vogliamo un sistema elettorale che garantisca di sapere chi ha vinto le elezioni la sera stessa dello scrutinio. Si è ragionato insieme con i partner di coalizione su una proposta politica affinché siano garantite governabilità, rappresentatività e stabilità ma non si tratta di un pacchetto chiuso. Sono state invitate le opposizioni al dialogo anche attraverso incontri informali e qualcuno ha accettato, altri no". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Andrea Gentile a Pomeriggio24 di RaiNews24.

"Se si lancia l'invito al confronto, l'invito deve essere colto ma se si auspica un confronto e poi al confronto non ci si presenta è evidente che si stia attuando una tattica strumentale. Da parte nostra – sottolinea il deputato azzurro – l'apertura è massima perché come Forza Italia riteniamo che le regole del gioco debbano essere scritte insieme.

La legge elettorale ora in vigore era stata studiata per il doppio dei parlamentari, oggi i collegi elettorali sono diventati enormi ed è chiaro che alla luce dell'attuale quadro politico potrebbe prodursi uno stallo. È vero che si stanno ascoltando degli esperti sul premio di maggioranza come è vero che l'ascolto serve ad ampliare il dibattito, senza alcuna preclusione come sottolineato anche dal presidente della commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano " la conclusione di Andrea Gentile.