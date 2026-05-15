BIBLIOLUCCA – Le classi di Barga, Porcari, Borgo a Mozzano e Viareggio si contendono il titolo Campione di Lettura 2026

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - il titolo Campione di Lettura 2026
Sono rimaste in quattro. Dopo settimane di letture, sfide online e colpi di scena letterari, le classi finaliste del Campionato di Lettura sono pronte per la resa dei conti per aggiudicarsi il titolo di Campioni di Lettura 2026.
Si è, infatti, conclusa con successo la fase eliminatoria del Campionato di Lettura, che ha visto la partecipazione di 23 classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio, dalla lucchesia alla Garfagnana, dalla Versilia alla Media Valle del Serchio.
L'iniziativa, animata dall'esperta in letteratura per ragazzi Eugenia Pesenti, ha coinvolto centinaia di studenti in un percorso di lettura e di gioco attorno a quattro libri selezionati con cura.
I testi protagonisti della fase a gironi sono stati: 'Tess e la settimana più folle della mia vita' di Anna Woltz; 'Due lune' di Sharon Creech; 'Fuori fuoco' di Chiara Carminati e 'Bernardo e l'angelo nero' di Fabrizio Silei
Le classi hanno partecipato a una gara online rispondendo a domande aperte e chiuse sui personaggi, gli ambienti e le vicende narrate nei libri. Al termine della fase eliminatoria, quattro classi si sono qualificate per la finale: IC Barga – Secondaria I grado Mordini (Barga); IC Borgo a Mozzano – Secondaria di I grado Giovanni XXIII (Borgo a Mozzano); IC Porcari – Secondaria di I grado E. Pea (Porcari) e IC Viareggio – Secondaria di I grado Marco Polo Viani (Viareggio).
Le quattro classi finaliste hanno ricevuto altri due libri — 'Il ragazzo che sapeva troppo' di Malika Ferdjoukh e 'La pescatrice' di Giuseppe Festa — che, insieme ai quattro precedenti, costituiranno il programma della prova finale.
Al termine della competizione, tutte le classi finaliste riceveranno una dotazione di libri per la biblioteca di classe, in quantità proporzionale alla posizione in classifica.
Ogni studente partecipante porterà a casa una pen-drive con il logo della Rete Bibliotecaria Lucchese, a ricordo di un'esperienza che ha messo la lettura al centro della vita scolastica.