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Salute

Giovani medici dall’Università alla corsia: a Catania focus su aspetti ordinistici, previdenziali ed etici 

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Martedì 19 maggio ore 15.00, Aula Magna Torre Biologica “Ferdinando Latteri”

DALLA LAUREA ALLA PROFESSIONE: FOCUS SUGLI ASPETTI PREVIDENZIALI E ORDINISTICI DEL GIOVANE MEDICO

Professionisti, istituzioni e studenti insieme per affrontare le sfide dell’ingresso nel mondo sanitario

 Una giornata di orientamento e formazione per accompagnare studenti e neolaureati nel delicato e decisivo passaggio alla professione sanitaria, perché diventare medico non significa solo acquisire competenze cliniche, ma anche conoscere diritti, doveri e responsabilità della professione.  

Martedì 19 maggio 2026, presso l’Aula Magna della Torre Biologica “Ferdinando Latteri” dell’Università di Catania, si terrà l’evento “Il Giovane Medico – aspetti previdenziali e ordinistici“, iniziativa rivolta agli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. L’incontro si prefigge di fornire strumenti concreti per comprendere gli aspetti ordinistici, previdenziali ed etici che caratterizzano l’attività del medico e dell’odontoiatra.

Promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania e dall’ENPAM (ente previdenziale di categoria dei medici e degli odontoiatri italiani), in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, l’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e professionisti impegnati nella tutela e nella formazione delle nuove generazioni di medici.

Dopo i saluti istituzionali affidati al Magnifico Rettore Enrico Foti, al direttore generale dell’AOUP “G. Rodolico – San Marco” Giorgio Giulio Santonocito, al presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia Daniela Puzzo, al presidente del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Gaetano Isola, al presidente dell’OMCeO di Catania Alfio Saggio e al presidente della Commissione Albo Odontoiatri Gian Paolo Marcone e le introduzioni dei dottori Tommaso Piticchio(consigliere OMCeO e coordinatore Commissione Giovani OMCeO Catania) e Francesco Leonforte(componente dell’Osservatorio Giovani ENPAM) che compongono il comitato scientifico, il programma entrerà nel vivo con una serie di interventi dedicati ai principali temi che interessano il giovane professionista.  Tra questi il ruolo e l’identità del medico, l’iscrizione all’Ordine, il rischio clinico, le tutele previdenziali e assistenziali, la responsabilità professionale e i procedimenti disciplinari, la presentazione del progetto “Tech2Doc”, una piattaforma di formazione e aggiornamento digitale per medici, odontoiatri e professionisti sanitari, sviluppata da ENPAM. 

L’iniziativa, unica in Italia nel suo genere, rappresenta un’importante occasione di confronto diretto tra studenti e istituzioni, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza del ruolo professionale e delle responsabilità che accompagnano l’esercizio della medicina e dell’odontoiatria. 

L’evento è valido come attività di orientamento in uscita e prevede il riconoscimento di 0,5 CFU per gli studenti partecipanti. Per le iscrizioni è disponibile il QR code presente nella locandina ufficiale dell’evento.

(AGENPARL)
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