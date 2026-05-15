(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Oggi, venerdì 15 maggio, alle ore 15:00, il ministro Pichetto Fratin interverrà alla quinta edizione del Forum Internazionale del Mediterraneo “Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, organizzato da TEHA Group (The European House – Ambrosetti) a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria).
Ministro Pichetto Fratin interverrà alla V edizione del Forum Internazionale del Mediterraneo
By Laura CamilloniNessun commento1 Min Read