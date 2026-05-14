(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Roma, 14 mag. – Si è svolta nella sala stampa della Camera dei Deputati la conferenza 'Isole in Salute', un focus sul tema degli ospedali virtuali, dell'uso della telemedicina e della continuità assistenziale nelle aree interne, nel Sud, nelle piccole isole dove la distanza geografica rappresenta un fattore di disuguaglianza nell'accesso delle cure. Dopo la definizione di un accordo firmato con 21 piccole isole, per osservare a distanza le prestazioni sanitarie effettuate in teleassistenza, prosegue il dibattito sul modello degli ospedali virtuali, intesi come una infrastruttura organizzativa e digitale capace di integrare ospedale, territorio e domicilio del paziente. L'evento, promosso dall'Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili, ha visto la partecipazione, tra gli altri, della deputata della Lega Simona Loizzo, capogruppo in commissione Affari Sociali.
Sanità, progetto ospedali virtuali per piccole isole va avanti. Loizzo (Lega): battaglia per garantire equità cure
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