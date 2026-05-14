Close Menu
Trending
giovedì 14 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Sanità, progetto ospedali virtuali per piccole isole va avanti. Loizzo (Lega): battaglia per garantire equità cure

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Roma, 14 mag. – Si è svolta nella sala stampa della Camera dei Deputati la conferenza 'Isole in Salute', un focus sul tema degli ospedali virtuali, dell'uso della telemedicina e della continuità assistenziale nelle aree interne, nel Sud, nelle piccole isole dove la distanza geografica rappresenta un fattore di disuguaglianza nell'accesso delle cure. Dopo la definizione di un accordo firmato con 21 piccole isole, per osservare a distanza le prestazioni sanitarie effettuate in teleassistenza, prosegue il dibattito sul modello degli ospedali virtuali, intesi come una infrastruttura organizzativa e digitale capace di integrare ospedale, territorio e domicilio del paziente. L'evento, promosso dall'Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili, ha visto la partecipazione, tra gli altri, della deputata della Lega Simona Loizzo, capogruppo in commissione Affari Sociali.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl