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Politica Interna

CASA, SANTILLO (M5S): 60 MILA ALLOGGI? CON MELONI ARRIVERANNO PRIMA 60 MILA SFRATTI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - ROMA, 14 mag. – "L'Italia è un paese di proprietari di casa. Sulla casa milioni di italiani hanno investito i risparmi di una vita. Pertanto, chi decide di dare un appartamento in affitto deve avere tutte le tutele del caso. Dall'altra, l'Italia è anche il paese degli stipendi cristallizzati da anni, delle pensioni risibili e delle tasse spropositate: Giorgia Meloni sostiene che la pressione fiscale record è dovuta al fatto che più gente lavora, dimostrando di non capire nulla di materia economica. Comunque, chi vive in affitto spesso non paga perché non riesce. E il Piano Casa delirante di Meloni e Salvini di questo non tiene minimamente conto. Agli italiani va detta la verità: il dl Casa è una fiaba degna di Esopo. Con aiuti inesistenti per chi è in difficoltà, e soprattutto stanziamenti immaginari. Però diamo fiducia a Meloni: la aspettiamo a maggio 2027 con le chiavi dei 60 mila alloggi promessi. Ci permettiamo di dubitare, però: allo stato attuale di concreto c'è solo lo stringente ddl Sfratti, che colpisce nel mucchio morosi incolpevoli, non morosi e occupanti abusivi come se fossero tutti uguali. L'impressione è che tra un anno con Meloni arriveranno forse 60 mila sfratti, di certo non 60 mila alloggi popolari. Soluzioni immediate per questo battaglione di sfrattati? Nulla: anche nell'intervista desolante di ieri, Meloni non dice niente. Oggi alla Camera i colleghi D'Orso (M5s), Simiani (Pd) e Grimaldi (Avs) hanno dato voce a Unione Inquilini e Sunia su questa nuova sacca di disagio sociale che si andrà a creare con il ddl delle destre. C'è compattezza tra le opposizioni: è un provvedimento miope, sadico e mal congegnato. Per risolvere un problema ne crea altri dieci, in pieno stile governo Meloni". Così in una nota il vicepresidente della comm. Ambiente alla Camera Agostino Santillo.

(AGENPARL)
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