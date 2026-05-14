(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - ROMA, 14 mag. – "L'Italia è un paese di proprietari di casa. Sulla casa milioni di italiani hanno investito i risparmi di una vita. Pertanto, chi decide di dare un appartamento in affitto deve avere tutte le tutele del caso. Dall'altra, l'Italia è anche il paese degli stipendi cristallizzati da anni, delle pensioni risibili e delle tasse spropositate: Giorgia Meloni sostiene che la pressione fiscale record è dovuta al fatto che più gente lavora, dimostrando di non capire nulla di materia economica. Comunque, chi vive in affitto spesso non paga perché non riesce. E il Piano Casa delirante di Meloni e Salvini di questo non tiene minimamente conto. Agli italiani va detta la verità: il dl Casa è una fiaba degna di Esopo. Con aiuti inesistenti per chi è in difficoltà, e soprattutto stanziamenti immaginari. Però diamo fiducia a Meloni: la aspettiamo a maggio 2027 con le chiavi dei 60 mila alloggi promessi. Ci permettiamo di dubitare, però: allo stato attuale di concreto c'è solo lo stringente ddl Sfratti, che colpisce nel mucchio morosi incolpevoli, non morosi e occupanti abusivi come se fossero tutti uguali. L'impressione è che tra un anno con Meloni arriveranno forse 60 mila sfratti, di certo non 60 mila alloggi popolari. Soluzioni immediate per questo battaglione di sfrattati? Nulla: anche nell'intervista desolante di ieri, Meloni non dice niente. Oggi alla Camera i colleghi D'Orso (M5s), Simiani (Pd) e Grimaldi (Avs) hanno dato voce a Unione Inquilini e Sunia su questa nuova sacca di disagio sociale che si andrà a creare con il ddl delle destre. C'è compattezza tra le opposizioni: è un provvedimento miope, sadico e mal congegnato. Per risolvere un problema ne crea altri dieci, in pieno stile governo Meloni". Così in una nota il vicepresidente della comm. Ambiente alla Camera Agostino Santillo.
CASA, SANTILLO (M5S): 60 MILA ALLOGGI? CON MELONI ARRIVERANNO PRIMA 60 MILA SFRATTI
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