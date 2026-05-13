Iran, Rosato: situazione frutto guerra illogica di Trump, tregua lontana

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - "La situazione in Medio Oriente e nello stretto di Hormuz non è frutto del
caso ma di una irragionevole e inspiegabile guerra che Trump sta facendo,
che colpisce le nostre economie e i paesi del Golfo che avevano
atteggiamenti neutrali.
La tregua è molto lontana, lo dice lo stesso Trump, e io non penso ci sarà
nel breve tempo, anche perché da questo conflitto ne esce un Iran non
indebolito, nel quale la voce dell'opposizione al regime è stata spezzata
dai bombardamenti americani. Ma è bene pensare già oggi a quando arriverà
la tregua e sarà necessario dare il contributo italiano in una logica
multilaterale con il consenso delle Nazioni Unite".
Esteri e Difesa durante l'audizione dei ministri Tajani e Crosetto.