Camera, oggi conferenza “Resilienza democratica e istituzioni: lo spazio informativo come frontiera

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - "Resilienza democratica e istituzioni: lo spazio informativo come
frontiera" – Oggi conferenza alla Camera
Mercoledì 13 maggio alle ore 19, presso la Sala Stampa della Camera dei
Deputati, si terrà la conferenza "Resilienza democratica e istituzioni: lo
spazio informativo come frontiera", su iniziativa della deputata di
Azione *Federica
Onori.*
L'incontro approfondirà il ruolo dello spazio informativo nei conflitti
contemporanei e l'impatto di propaganda e guerra cognitiva sulla stabilità
delle democrazie europee. A partire dall'esperienza ucraina, si discuterà
il rapporto tra resilienza democratica, sicurezza e difesa delle
istituzioni.
Interverranno *Carlo Calenda*, segretario di Azione, *Pier Francesco Zazo*,
ambasciatore già a Kyiv, *Rena Marutian*, direttrice dell'Institute for
National Resilience and Security, e *Natalia **Kryvda*, professoressa
presso l'Università Nazionale Taras Ševčenko di Kyiv.
L'evento è organizzato con il patrocinio dell'Ambasciata d'Ucraina in
Italia e con il supporto dell'Associazione Boristene.
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