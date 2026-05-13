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Puglia

Agenzia nr. 1002 – Ispezioni RSA, Pagliaro: “Oggi comincia un nuovo percorso per constatare assistenza ad anziani e fragili e portare report in Regione

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - "È cominciato oggi un nuovo giro di ispezioni, questa volta nelle RSA, le residenze sanitarie assistenziali per persone non autosufficienti, soprattutto anziane, bisognose di cure sociosanitarie che non possono essere prestate a domicilio.

Vogliamo entrarci in punta di piedi e col cuore aperto, per incontrare e ascoltare ospiti e operatori, sanitari e non, che se ne prendono cura. Vogliamo raccogliere i loro bisogni, evidenziare carenze e mettere in luce le eccellenze. Questo è sempre stato il nostro approccio: osservare e riportare, senza puntare il dito ma indicando le necessità e i disservizi da sanare. Lo faremo come sempre nelle audizioni in Commissione Sanità, sollecitando interventi specifici.

Oggi siamo stati a Lecce, nella RSA pubblica Marangi Crispino gestita dall'Ispe. Una visita a sorpresa dalla quale usciamo con un bilancio positivo: siamo stati accolti con il sorriso e accompagnati dall'assistente sociale Federica Leone e dal medico Rodolfo Valentini. Abbiamo trovato ospiti sereni e tanto personale a loro disposizione, una struttura datata ma ristrutturata di recente con ampi spazi condivisi, palestra, una sala per la musica, stanze curate, una cappella e un grande giardino. Abbiamo anche incrociato diversi parenti in visita, che giravano liberamente nei vari ambienti.

(AGENPARL)
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