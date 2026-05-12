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Politica Interna

Terrorismo. Kelany-Filini (FdI): interrogazione a Nordio e Piantedosi su visita Lucano a imam radicale Ryad Albustanji

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - "Apprendiamo dal Giornale che l'eurodeputato di AVS, Mimmo Lucano, è andato a trovare in carcere Ryad Albustanji, coinvolto nell'inchiesta Domino sui finanziamenti ad Hamas mascherati da beneficenza. Per fare chiarezza, questo signore è stato fotografato a Gaza assieme ai miliziani islamisti della brigata Al Qassam ed era noto per i suoi sermoni inneggianti al martirio. Ebbene, per Mimmo Lucano e l'Associazione dei Palestinesi in Italia, già presieduta da un altro indagato eccellente della stessa inchiesta, Mohammed Hannoun, non sarebbero colpevoli di alcun reato e anzi denunciano con illazioni squalificanti e denigratorie presunti trattamenti degradanti e mancate cure nei confronti di questa persona. Per smentire questa propaganda irresponsabile abbiamo presentato una interrogazione al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Siamo convinti che in Italia siano garantiti i diritti di ogni detenuto. Piuttosto Lucano si interroghi sull'opportunità per un rappresentante delle istituzioni europee di andare a braccetto con un imam radicale che si fa fotografare imbracciando un lanciarazzi assieme ad un gruppo di miliziani islamisti armati fino ai denti".

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d'Italia, Sara Kelany e Francesco Filini.

(AGENPARL)
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