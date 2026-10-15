Costa, “Comportamenti Mule’ lineari e trasparenti

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - "Più che un'autorizzazione a procedere, quella avanzata dalla Procura di Roma nei confronti dell'onorevole Giorgio Mulè, mai indagato, è a tutti gli effetti un certificato di specchiata onorabilità. Al vicepresidente della Camera non si muove alcun addebito, non si rimprovera alcuna condotta. Anzi: lo stesso Procuratore sottolinea come non sia emerso in anni di indagini alcun indizio nei suoi confronti, né "alcun elemento idoneo ad ipotizzare una conoscenza e una condivisione da parte del parlamentare degli accordi illeciti" eventualmente gestiti dagli indagati. Di più. Si sarebbe "strumentalizzata la spendita del nome dell'onorevole Mulè" – sono sempre parole del Procuratore – da parte di un indagato per scopi di cui Mulè era totalmente all'oscuro. In questo deserto probatorio, quel che la Procura chiede alla Camera è di acquisire alcuni messaggi inviati a Mulè dal cellulare di uno degli indagati, con una valenza meramente esplorativa, senza che vi sia alcun elemento concreto che ne giustifichi la necessità. Ne consegue che l'atto inviato alla Camera, che riconosce a Mulè la linearità, la limpidezza e la trasparenza dei suoi comportamenti, sembra avere l'unico scopo di provare a gettare fango nei suoi confronti attraverso il collaudato metodo del cortocircuito mediatico giudiziario al quale siamo stati abituati in tutti questi anni.
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