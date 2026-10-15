(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - “La convocazione dei rappresentanti del settore dell’autotrasporto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma l’attenzione che il nostro governo sta doverosamente riservando a un settore che sta pagando un costo altissimo per la crescita dei prezzi dei carburanti, vedendo sempre più assottigliati i propri margini di guadagno. Lavoreremo affinché sia individuata una strategia in grado di tutelare il settore dalle oscillazioni dei prezzi. Questo vale in modo particolare per le isole, dove le criticità sono ancora più marcate e le risposte da mettere in campo sono più urgenti”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Daniela Ternullo.
Trending
- Autotrasporto: Ternullo (FI), convocazione Mit conferma attenzione governo
- CARO CARBURANTI, LACARRA (PD): “LA PUGLIA È IN GINOCCHIO, IL GOVERNO BATTA UN COLPO”
- IMPRESE, TURCO (M5S): CON DDL “SECONDA OPPORTUNITÀ” TRASFORMIAMO L’INSUCCESSO IN RILANCIO
- Giornata internazionale donne rurali: il CREA pubblica il primo Atlante delle Donne in agricoltura
- Agricoltura. Sottosegretario La Pietra, Italia e Ompi, unite a tutela delle indicazioni geografiche italiane
- Agricoltura e cooperazione, Ambrosi (FdI): Con il Piano Mattei un partenariato tra pari, oltre le logiche di subordinazione. Investire significa lasciare lavoro e competenze nei territori
- Lombardia, Bresciangrana: in Commissione Agricoltura le audizioni sulla crisi dell’azienda
- Agricoltura. Maiorano (Fdi): Grazie a Lollobrigida per ingenti risorse a rilancio ovicoltura pugliese colpita da xylella
- Agricoltura. Iaia (Fdl): Dal governo Meloni risposte concrete agricoltori pugliesi
- Agricoltura, Mattia (FdI): dal Governo Meloni 30 milioni per rilanciare l’olivicoltura pugliese
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu