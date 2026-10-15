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Politica Interna

IMPRESE, TURCO (M5S): CON DDL “SECONDA OPPORTUNITÀ” TRASFORMIAMO L’INSUCCESSO IN RILANCIO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - “Abbattere lo stigma del fallimento e consentire agli imprenditori corretti di rimettersi rapidamente in gioco, valorizzando esperienza e competenze che possono ancora contribuire alla crescita del Paese. È questo l’obiettivo del Disegno di Legge ‘Seconda Opportunità’, a mia prima firma e depositato in Senato, rivolto a chi ha affrontato una situazione di insolvenza operando con trasparenza e buona fede”.

Così il Vicepresidente del M5S, sen. Mario Turco, responsabile delle Politiche Economiche e Fiscali, intervenendo in Senato alla presentazione del libro “(Dis)fare Impresa” di Alessia Bertolotto.

“Con questa proposta vogliamo avvicinare l’Italia ai migliori standard europei, riducendo a 18 mesi i tempi per l’esdebitazione degli imprenditori meritevoli. Prevediamo inoltre la tutela della prima casa e un intervento sulle segnalazioni nelle Centrali Rischi, affinché chi ha superato correttamente una crisi d’impresa non resti condannato a un blocco reputazionale permanente nell’accesso al credito.

Per rendere concreta la ripartenza, il DDL istituisce i Centri per la Seconda Opportunità, una Rete dei Mentor Manager e il Fondo ‘Restart Italia’, dotato di 100 milioni di euro annui per microprestiti e co-investimenti. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per i primi 24 mesi delle nuove attività e servizi di accompagnamento formativo, psicologico e sociale.

L’insuccesso incolpevole – conclude Turco – fa parte del rischio d’impresa e non può trasformarsi in una condanna permanente. Alla riabilitazione giuridica devono accompagnarsi quella bancaria, economica, formativa, psicologica e sociale. Restituire una seconda opportunità significa restituire dignità alle persone e recuperare competenze, energie e capacità imprenditoriali preziose per l’economia italiana”.

(AGENPARL)
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