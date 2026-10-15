Salis, Mieli (FdI): offende elettori e Meloni, che tristezza

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - “Le parole della sindaca di Genova Salis che in un’intervista pubblicata da Primocanale ha bollato gli elettori del centrodestra come elettori ‘dalla memoria corta’ sono indecorose. Come le risatine prima di dire: ‘Non facciamo battute sul fisico’, riferito a Giorgia Meloni. La sinistra, come hanno confermato le parole di Bonaccini che aveva dichiarato ‘chi vota a destra ha studiato poco’, oramai offende soltanto. Che tristezza”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli, responsabile nazionale del Dipartimento Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione del partito.