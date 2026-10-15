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Difesa

Ucraina, Bloomberg: il Regno Unito invia altri missili Storm Shadow a Kiev

Floriana CutiniBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - Le forniture sarebbero state discusse nell’incontro del 14 ottobre tra Andy Burnham e Volodymyr Zelensky. Downing Street conferma il confronto sul sostegno a lungo raggio, senza precisare quantità o calendario delle consegne.

LONDRA — Il Regno Unito sta inviando all’Ucraina ulteriori missili a lungo raggio Storm Shadow. Lo riferisce Bloomberg, citando persone informate sulla questione, secondo quanto riportato anche da ANSA. L’obiettivo indicato è consentire a Kiev di contrastare le operazioni militari russe e gli attacchi contro le infrastrutture civili prima dell’inverno.

Il rifornimento sarebbe stato discusso dal primo ministro britannico Andy Burnham e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante l’incontro del 14 ottobre a Downing Street. Il governo britannico ha rifiutato di commentare la ricostruzione sulle nuove consegne e non ha reso noto il numero complessivo degli Storm Shadow forniti durante la guerra.

Il comunicato ufficiale sull’incontro

La nota pubblicata da Downing Street conferma che i due leader hanno affrontato il tema dei missili a lungo raggio e discusso come accelerare il sostegno difensivo all’Ucraina in vista dell’inverno. Non menziona però esplicitamente una nuova partita di Storm Shadow, né indica quantità e scadenze.

Nel colloquio è stato esaminato anche l’impiego dei Lightweight Multirole Missiles, nell’ambito della risposta agli attacchi dei droni russi. Il comunicato ribadisce inoltre l’impegno britannico a sviluppare soluzioni militari per le esigenze ucraine e a sostenere le forniture internazionali di equipaggiamento difensivo.

La posizione britannica sull’impiego delle armi

Secondo le fonti citate da Bloomberg, Londra considera difensivo l’utilizzo di armi a lungo raggio contro installazioni russe coinvolte negli attacchi a civili e infrastrutture ucraine.

Le stesse fonti sostengono che Kiev debba poter contrastare l’intensificazione della produzione e dell’impiego di droni e missili russi. Queste valutazioni accompagnano la notizia delle forniture, sulla quale restano riservati i dettagli operativi.

Il precedente sulla cooperazione industriale

Il sostegno britannico comprende anche iniziative industriali. Ad agosto, il governo aveva annunciato il consenso alla condivisione, da parte di MBDA, di informazioni riservate sui componenti britannici dello SCALP, la versione francese dello Storm Shadow, per favorire lo sviluppo di linee di assemblaggio in Ucraina insieme alla Francia.

La notizia di Bloomberg indica dunque un possibile rafforzamento delle scorte ucraine. La conferma ufficiale disponibile riguarda il confronto politico sulle capacità a lungo raggio; entità, tempi e modalità delle ulteriori consegne non sono stati comunicati.

(AGENPARL)
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