Carburanti: Bonafoni, PD, Sud bloccato. Dov’è Meloni?

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - “L’Italia meridionale è in ginocchio a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti e del caro vita. Tra le proteste di agricoltori e autotrasportatori in Calabria e le lunghissime code registrate in Basilicata, Sicilia e Puglia, si delinea uno scenario estremamente complicato per le famiglie, le imprese e l’intero tessuto industriale del Mezzogiorno.
Servirebbero interventi strategici, rapidi e risolutivi, capaci di offrire risposte concrete e durature. Invece, Giorgia Meloni, dopo aver concentrato il dibattito parlamentare sulla legge elettorale, torna ad occuparsi di autonomia differenziata, mentre lavoratori, lavoratrici e imprese attendono risposte alle proprie difficoltà.
Quando intende il governo attivare il meccanismo delle accise mobili e intervenire sugli extraprofitti delle società energetiche? Quali misure intende adottare per sostenere concretamente le famiglie e le attività produttive del Mezzogiorno? Dov’è la Presidente del Consiglio?”.
Così, in una nota, Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.