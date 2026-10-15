CARO CARBURANTI, LACARRA (PD): “LA PUGLIA È IN GINOCCHIO, IL GOVERNO BATTA UN COLPO”

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - “La Puglia è in ginocchio. Distributori con il cartello ‘carburante esaurito’, code anche di notte, imprese che non riescono a lavorare e famiglie costrette a girare la provincia in cerca di un pieno. Questa emergenza è il frutto di mesi di immobilismo del Governo.”
Lo afferma il deputato pugliese del Partito Democratico Marco Lacarra.
“In questi giorni due proteste diverse raccontano la stessa crisi. Gli operai dell’ex Ilva, a Taranto, chiedono di sapere che futuro avranno. Poi ci sono gli autotrasportatori, schiacciati da carburanti a prezzi stellari che rende ogni viaggio un’operazione in perdita.”
“Il presidio alla raffineria Eni sta lasciando a secco mezza regione e Eni non esclude di dover fermare l’impianto. Il Governo non può più limitarsi a guardare. Servono risposte immediate sulla vertenza ex Ilva, misure vere sul prezzo dei carburanti e un piano per garantire i rifornimenti a cittadini, imprese e servizi essenziali. Meloni, Salvini & Co. si diano una svegliata: la Puglia, e presto l’intero Mezzogiorno, sono in ginocchio!”
(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - “La Puglia è in ginocchio. Distributori con il cartello ‘carburante esaurito’, code anche di notte, imprese che non riescono a lavorare e famiglie costrette a girare la provincia in cerca di un pieno. Questa emergenza è il frutto di mesi di immobilismo del Governo.”