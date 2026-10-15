Close Menu
Trending
giovedì 15 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

CARO CARBURANTI, LACARRA (PD): “LA PUGLIA È IN GINOCCHIO, IL GOVERNO BATTA UN COLPO”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - “La Puglia è in ginocchio. Distributori con il cartello ‘carburante esaurito’, code anche di notte, imprese che non riescono a lavorare e famiglie costrette a girare la provincia in cerca di un pieno. Questa emergenza è il frutto di mesi di immobilismo del Governo.”
Lo afferma il deputato pugliese del Partito Democratico Marco Lacarra.
“In questi giorni due proteste diverse raccontano la stessa crisi. Gli operai dell’ex Ilva, a Taranto, chiedono di sapere che futuro avranno. Poi ci sono gli autotrasportatori, schiacciati da carburanti a prezzi stellari che rende ogni viaggio un’operazione in perdita.”
“Il presidio alla raffineria Eni sta lasciando a secco mezza regione e Eni non esclude di dover fermare l’impianto. Il Governo non può più limitarsi a guardare. Servono risposte immediate sulla vertenza ex Ilva, misure vere sul prezzo dei carburanti e un piano per garantire i rifornimenti a cittadini, imprese e servizi essenziali. Meloni, Salvini & Co. si diano una svegliata: la Puglia, e presto l’intero Mezzogiorno, sono in ginocchio!”

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl