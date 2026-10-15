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Agroalimentare

Hail, i melograni sostengono la produzione locale e aprono nuove prospettive per il turismo rurale

Floriana CutiniBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - Nella regione saudita, gli agricoltori puntano sulla varietà delle colture e sul miglioramento della qualità. Un produttore racconta alla Agenzia di Stampa Saudita (SPA) un’esperienza lunga 38 anni, con circa 3.000 alberi e raccolti fino a 150 tonnellate annue.

HAIL — La coltivazione del melograno contribuisce alla diversificazione agricola della regione di Hail, in Arabia Saudita. Le aziende locali lavorano per migliorare la qualità dei frutti, ampliare la produzione e raggiungere nuovi consumatori nel Regno, valorizzando al tempo stesso il paesaggio rurale.

Le testimonianze raccolte dall’Agenzia di stampa saudita SPA descrivono un’attività che unisce esperienza, cura degli alberi e sperimentazione di varietà adatte alle condizioni ambientali del territorio.

Un’esperienza lunga 38 anni

Ali Al-Anzi, proprietario di una piantagione della regione, riferisce di coltivare melograni da 38 anni. La sua azienda si estende su 198 dunam e comprende circa 3.000 alberi, con una produzione che può raggiungere le 150 tonnellate all’anno.

Tra le varietà indicate figurano il melograno verde di Taif, quello nero, l’Armash, il satinato e il rosso Sharban, descritto dal produttore come una delle varietà più pregiate della zona. La raccolta si distribuisce tra agosto e novembre, seguendo i diversi tempi di maturazione.

Al-Anzi sottolinea anche il valore paesaggistico delle coltivazioni: il verde delle chiome, la fioritura e i colori dei frutti accompagnano il ciclo produttivo e rendono i frutteti luoghi di interesse per chi cerca esperienze a contatto con la natura.

Qualità e pratiche agricole moderne

Per Musa Al-Qasim, anch’egli proprietario di un’azienda di melograni a Hail, lo sviluppo del comparto passa dallo studio delle varietà e dall’applicazione di pratiche agricole compatibili con l’ambiente locale.

Le priorità indicate sono il miglioramento della qualità e l’ampliamento della base produttiva. L’obiettivo è aumentare il valore delle produzioni, rafforzarne la competitività sui mercati locali e creare opportunità anche nelle attività collegate all’accoglienza rurale.

Dai frutteti ai mercati del Regno

I melograni si inseriscono in un’agricoltura regionale caratterizzata dalla presenza di colture diverse. Per consolidarne il contributo economico, alla produzione deve accompagnarsi lo sviluppo dei canali commerciali, così da rendere i prodotti di Hail accessibili ai consumatori di altre aree saudite.

Anche l’interesse per i paesaggi agricoli può offrire occasioni di valorizzazione. I frutteti, soprattutto durante la maturazione e la raccolta, costituiscono una risorsa per visite ed esperienze rurali.

Le testimonianze dei produttori delineano dunque un percorso fondato sulla continuità del lavoro agricolo e sull’innovazione: curare le colture, migliorare i frutti e costruire un legame più diretto tra aziende, territorio e mercato.

(AGENPARL)
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