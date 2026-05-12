Close Menu
Trending
martedì 12 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia nr. 997 – Crisi Natuzzi, Angolano: “Continuerò a seguire la situazione e a chiedere aggiornamenti in Commissione. Siamo al fianco dei lavoratori

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - "La vertenza Natuzzi non riguarda solo Puglia e Basilicata, ma tutta l'Italia. Parliamo di circa 1800 lavoratori coinvolti direttamente  e di circa 9000 dell'indotto delle due regioni. Oggi abbiamo ricevuto aggiornamenti importanti al termine della riunione al MImit a cui hanno partecipato l'assessore Leonardo Di Sciascio e il Presidente della Task Force regionale per l'occupazione Leo Caroli, che hanno illustrato al tavolo una misura della Regione Puglia per il sostegno dei lavoratori.  Siamo in una fase interlocutoria e continueremo a seguire l'esito del prossimo incontro convocato per il 19 maggio. Da Presidente della Commissione Lavoro, chiederò aggiornamenti  e continuerò a seguire la situazione.  Siamo al fianco dei lavoratori, come abbiamo sempre fatto dall'inizio di questa vertenza e ascolteremo i sindacati e tutte le parti sociali, il cui contributo è fondamentale.  Serve la massima collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. I lavoratori della Natuzzi meritano rispetto e risposte certe sul futuro"./comunicato

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl