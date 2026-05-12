(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - "La vertenza Natuzzi non riguarda solo Puglia e Basilicata, ma tutta l'Italia. Parliamo di circa 1800 lavoratori coinvolti direttamente e di circa 9000 dell'indotto delle due regioni. Oggi abbiamo ricevuto aggiornamenti importanti al termine della riunione al MImit a cui hanno partecipato l'assessore Leonardo Di Sciascio e il Presidente della Task Force regionale per l'occupazione Leo Caroli, che hanno illustrato al tavolo una misura della Regione Puglia per il sostegno dei lavoratori. Siamo in una fase interlocutoria e continueremo a seguire l'esito del prossimo incontro convocato per il 19 maggio. Da Presidente della Commissione Lavoro, chiederò aggiornamenti e continuerò a seguire la situazione. Siamo al fianco dei lavoratori, come abbiamo sempre fatto dall'inizio di questa vertenza e ascolteremo i sindacati e tutte le parti sociali, il cui contributo è fondamentale. Serve la massima collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. I lavoratori della Natuzzi meritano rispetto e risposte certe sul futuro"./comunicato
Agenzia nr. 997 – Crisi Natuzzi, Angolano: “Continuerò a seguire la situazione e a chiedere aggiornamenti in Commissione. Siamo al fianco dei lavoratori
By RedazioneNessun commento1 Min Read