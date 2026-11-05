GOLF – DP World Tour: iniziano i PlayOffs con l’Abu Dhabi Aldar Championship

*Penultimo evento stagionale del circuito negli Emirati Arabi Uniti: in

campo Gregorio De Leo, Francesco Laporta, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi,

Francesco Molinari e Filippo Celli*

Gran finale del DP World Tour con i due ricchi PlayOffs, entrambi eventi

delle Rolex Series, che concludono la stagione. Si comincia con l'Abu Dhabi

Aldar Championship (5-8 novembre), al quale sono stati ammessi i primi 70

classificati nella Race to Dubai (ordine di merito), che poi si ridurranno

a 50 nel successivo DP World Tour Championship (12-15 novembre) dove si

designerà il miglior atleta del circuito 2026.

Al via, sul percorso del Yas Links GC ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi

Uniti, sei giocatori italiani: Gregorio De Leo, Francesco Laporta, Stefano

Mazzoli, Guido Migliozzi, Francesco Molinari e Filippo Celli.

*Aaron Rai defender *- Campione in carica Aaron Rai (n. 5 del ranking),

31enne di Wolverhampton, vincitore quest'anno di un major, il PGA

Championship, primo inglese in 107 anni a sollevare il Wanamaker Trophy. Il

suo palmarès comprende anche tre successi sul DP World Tour, al netto del

major stesso, altrettanti sull'HotelPlanner Tour e uno sul PGA EuroPro

Tour. Gioca di preferenza sul PGA Tour, ma a settembre è stato runner up

nel BMW PGA Championship.

*Corsa al trono europeo -* Field delle grandi occasioni con tanti big alla

partenza e diversi obiettivi da raggiungere. Si compete per il prestigioso

ai primi della Race to Dubai non altrimenti esenti, ma soprattutto calamita

l'attenzione la competizione per conquistare l'Harry Vardon Trophy.

Sono in corsa per ottenerlo e salire sul trono europeo numerosi

concorrenti, ma hanno qualche chance in più i primi quattro della

graduatoria, con particolari motivazioni per il nordirlandese Rory McIlroy,

numero due mondiale e tre continentale. Cerca l'ottava vittoria nel ranking

(il quinto consecutivo) per eguagliare il record di Colin Montgomerie, ma

vuole andare oltre e arrivare almeno ai sette allori di fila dello

scozzese, primato che per anni è sembrato inattaccabile. Ha però tre rivali

piuttosto agguerriti: lo spagnolo Eugenio Chacarra, numero uno, tre

successi nell'anno, che lo sopravanza di 999 punti, lo statunitense Patrick

Reed (n. 2), che lo precede di 329, e il sudafricano Casey Jarvis (n. 4),

che lo segue, il quale è salito sul gradino più alto del podio in due

tornei come Reed.

Tutti favoriti insieme a tanti altri quali lo spagnolo Jon Rahm,

l'australiano Adam Scott, l'inglese Matt Wallace, il neozelandese Daniel

Hillier e numerosi vincitori stagionali tra i quali ricordiamo i

sudafricani Jayden Schaper (doppietta), Michael Hollick, Yurav Premlall,

l'iberico David Puig, i giapponesi Kota Kaneko e Yuto Katsuragawa e Stefano

Mazzoli, che a luglio si è imposto nel Corales Puntacana, valido anche per

il PGA Tour. Oltre ai past winner, gli inglesi Tommy Fleetwood (2017, 2018)

e Tyrrell Hatton (2021) e il francese Victor Perez (2023).

Tra i dieci a caccia del lasciapassare per il circuito americano, corrono

rischi l'austriaco Bernd Wiesberger, lo svedese Oliver Lindell e l'inglese

Joe Dean, gli ultimi tre che al momento sarebbero promossi, mentre coloro

che li precedono lo hanno già in tasca.

*Gli azzurri *- Tra gli azzurri De Leo, al debutto in una gara delle Rolex

Series, ha l'obiettivo a rimanere in top 50 (46° attualmente). Deve

difendere gli 85 punti di margine sul 51° in graduatoria, Jon Rahm,

destinato a salire. Comunque il biellese ha le carte in regola soprattutto

per puntare più in alto, piuttosto che guardarsi alle spalle. Quanto a

Laporta (57°), Mazzoli (61°), Migliozzi (67°), Molinari (73°) e Celli (78°)

devono guadagnarsi il pass, con difficoltà crescenti secondo la loro

posizione, ma per tutti è necessaria una prestazione di rilievo.

*Il torneo in diretta su Sky* – L'Abu Dhabi Aldar Championship sarà

trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf (209), e in streaming su

NOW con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì

5 novembre, venerdì 6 e sabato 7, dalle ore 8 alle ore 14; domenica 8,

dalle ore 7,30 alle ore 13,30.

*4 novembre 2026*