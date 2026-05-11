Festival dello Sviluppo Sostenibile: IA per il futuro. L’intelligenza artificiale che serve – Bologna 12 maggio ore 10

12 MAGGIO

IA per il futuro. L’intelligenza artificiale che serve: valore, lavoro e competitività nei territori

Martedì 12 maggio 2025, ore 10.00

Oratorio San Filippo Neri, Via Manzoni, 5 – Bologna

Organizzato nel quadro del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’evento propone una riflessione concreta e multidisciplinare su una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo: l’impatto dell’intelligenza artificiale sul sistema produttivo, sui servizi essenziali e sul lavoro. Il programma mette infatti a confronto istituzioni, mondo della ricerca e imprese.

L’intelligenza artificiale non è più un tema del futuro, ma una leva già attiva che sta cambiando processi decisionali, organizzazione del lavoro, capacità di analisi, servizi ai cittadini e modelli di business. Per questo è necessario superare sia gli entusiasmi acritici sia le letture esclusivamente difensive: la vera sfida è comprendere come governare l’innovazione, orientandola verso obiettivi di competitività, inclusione, qualità del lavoro e sostenibilità.

L’evento nasce con questo obiettivo: offrire uno spazio di confronto alto ma operativo su come l’IA possa diventare uno strumento utile alla trasformazione sostenibile del sistema economico e sociale. Da un lato, l’attenzione si concentra sui servizi essenziali, ambito nel quale l’intelligenza artificiale può contribuire a migliorare efficienza, accessibilità, capacità predittiva e personalizzazione delle risposte. Dall’altro, il focus si sposta sulle imprese e sul lavoro, per interrogarsi su rischi e opportunità: dall’aumento della produttività alla ridefinizione delle competenze, dalla qualità dell’occupazione alla necessità di accompagnare la transizione con visione strategica e responsabilità.

Bologna ed Emilia-Romagna rappresentano un contesto particolarmente adatto a questa discussione, grazie alla presenza di un ecosistema che intreccia manifattura avanzata, ricerca, innovazione digitale e attenzione alla coesione territoriale. Il dialogo tra soggetti diversi – pubblici e privati, scientifici e produttivi – permette così di leggere l’IA non come un fenomeno astratto, ma come una questione che tocca da vicino il modo in cui produciamo, lavoriamo e organizziamo i servizi.

In linea con lo spirito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’iniziativa intende quindi promuovere una visione dell’intelligenza artificiale come tecnologia da orientare al bene comune: capace di rafforzare la competitività delle imprese, ma anche di generare benefici diffusi, ridurre inefficienze, sostenere l’innovazione responsabile e contribuire a uno sviluppo più equo, resiliente e sostenibile.

Programma

9:30 – 10:00 Registrazione

Modera: Davide Nitrosi, Vicedirettore Quotidiano Nazionale

10:00 – 10:20 Introduzione

Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS

10:20 – 10:40 Keynote Speech

Ugo Ruffolo, Università di Bologna

10:40 – 11:40 L’IA e i servizi essenziali

Brando Benifei*, Eurodeputato, Relatore AI Act

Davide Conte, Presidente di Lepida

Gaetano Di Dio, Direttore Generale di Netgroup

Emanuela Girardi, Fondatrice e Presidente di Popular Artificial Intelligence

Lorenzo Sartori, Responsabile Area Innovazione e Sostenibilità di Emlibanca

11:40 – 12:00 Keynote Speech

Michela Milano, Università di Bologna

12:00 – 13:10 L’IA tra rischio per il lavoro e moltiplicatore di produttività

Gianmaria Balducci, Presidente di CEFLA

Andrea Bontempi, Direttore Generale di Nomisma

Orazio Iacono*, Amministratore delegato del Gruppo Hera

Federica Romano, Randstad Research Coordinator

Alberto Vacchi, Presidente di IMA

13:10 – 13:30 Conclusioni

Silvia Castagna, Commissione intelligenza artificiale per l’informazione della Presidenza del Consiglio

Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS

*in attesa di conferma