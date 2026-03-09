CLASSIFICA CLIMA — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI LUNEDI’ 9 MARZO

(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 Ancona, 9 marzo 2026
INDICE DEL CLIMA DEL SOLE 24 ORE: ANCONA SALE AL QUARTO POSTO IN ITALIA
Il nuovo Indice del clima pubblicato dal Sole 24 Ore colloca Ancona tra le città italiane con le condizioni meteorologiche più favorevoli. Nell’edizione 2026 della classifica il capoluogo marchigiano si posiziona al quarto posto a livello nazionale, migliorando il risultato dell’anno precedente.
Nel 2025 Ancona occupava la sesta posizione, mentre nella graduatoria aggiornata la città guadagna due posizioni, consolidando la presenza tra le realtà italiane con il clima più equilibrato e vivibile.
L’indice analizza 112 città capoluogo di provincia sulla base di 15 indicatori climatici elaborati utilizzando i dati meteorologici degli ultimi dieci anni. Tra i parametri considerati figurano il numero di giorni di sole, la presenza di brezza estiva, l’intensità delle ondate di calore, il livello di umidità, la frequenza delle precipitazioni intense, i giorni di nebbia, la ventilazione media e gli episodi di temperature estreme. L’obiettivo dell’analisi è misurare quanto le condizioni atmosferiche incidano sulla qualità della vita quotidiana nelle diverse città italiane.
La posizione di Ancona nelle prime cinque della classifica è legata soprattutto alla combinazione tra ventilazione costante proveniente dal mare, buona presenza di giornate soleggiate durante l’anno e una limitata frequenza di eventi climatici estremi rispetto ad altre aree del Paese. La collocazione sul promontorio affacciato sull’Adriatico contribuisce infatti a favorire il ricambio dell’aria e a mitigare gli effetti delle temperature più elevate nei mesi estivi.
Il risultato conferma una caratteristica storicamente riconosciuta al capoluogo dorico: un clima generalmente equilibrato, che incide sulla vivibilità degli spazi urbani, sull’utilizzo della città durante tutto l’arco dell’anno e sulla capacità di attrazione turistica del territorio. L’Indice del clima rappresenta uno degli approfondimenti tematici collegati all’indagine annuale sulla qualità della vita nelle province italiane e utilizza dati meteorologici certificati per offrire una lettura comparativa delle condizioni climatiche nei diversi territori del Paese.
Alla luce di questo importante posizionamento acquisito da Ancona sul fronte climatico, l’Assessorato intende valorizzare questo dato attraverso uno specifico progetto di marketing, nel quale il clima non venga letto soltanto come una condizione favorevole, ma come una vera e propria esperienza distintiva della destinazione. “L’obiettivo – continua l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli – è posizionare Ancona come meta ideale per chi cerca un benessere autentico, lontano dall’afa e dall’umidità, e come città particolarmente adatta a un turista attento alla salute e alla qualità della vita, a un turismo esperienziale e outdoor, ai nomadi digitali, agli smart worker, ai viaggiatori con tempo e ai turisti italiani che desiderano riscoprire un’Italia più autentica e respirabile.” In questa prospettiva, l’Assessorato prevede una campagna di comunicazione mirata, sviluppata attraverso le attività di comunicazione di Ancona Tourism e altri media, per trasformare questo riconoscimento in un elemento strategico di attrattività, identità e posizionamento turistico della città.
