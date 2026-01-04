Close Menu
Trending
domenica 4 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Narcotraffico. La ‘lotta’ di Trump

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 https://www.aduc.it/articolo/narcotraffico+lotta+trump_40448.php
————————–
Narcotraffico. La ‘lotta’ di Trump
Il prelievo del presidente venezuelano da parte degli Usa sarebbe la risposta di questo Paese al perdurare del narcotraffico guidato da Maduro. Dopo l’annientamento di diverse imbarcazioni e i loro equipaggi che, via Pacifico o Caraibi, presumibilmente trasportavano droghe per il mercato statunitense, sembra che “l’arresto” di Maduro sia atto dovuto e necessario per bloccare giudizialmente questo narcotraffico. Già le imbarcazioni fatte saltare in mare hanno lasciato una coda di problemi affrontati anche dalle istituzioni Usa (esecuzioni delle pene senza processo).
Le reazioni, in Usa e nel mondo, sembrano formali più che altro. Diversi fanno riferimento al diritto internazionale, ma molti di questi diversi non avevano espresso altrettanta preoccupazione di violazione il 7 ottobre 2023 (Hamas-Israele) e il 22 febbraio 2022 (Russia-Ucraina). Altri si allineano a Trump o aspettano di vedere come va. Parlare di diritti, quindi, sembra più opportunismo che scienza e pratica della politica. Siamo contenti di un dittatore in meno nel mondo. Ma il regime venezuelano è al momento intatto e attivo e Trump non sembra interessato a rapportarsi con l’opposizione venezuelana che sembra avesse vinto le ultime elezioni, truccate da Maduro, ma sembra interessato a trattare sul petrolio degli amici di Maduro. Aspettiamo che l’evoluzione dei fatti dia opportunità per capire e intervenire (chi, come, dove…).
La lotta di Trump al narcotraffico sembra prevedere il prelievo di Maduro per farlo condannare da tribunali Usa. Gli stessi tribunali che, quando hanno condannato definitivamente sempre per narcotraffico (1) un ex-presidente dell’Honduras, sono stati scavalcati da Trump che ha concesso la grazia ad Hernandez, suo sodale politico.
E’ questa la lotta al narcotraffico?
1 – https://droghe.aduc.it/notizia/trump+concede+grazia+all+ex+presidente+honduregno_141781.php
Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
============

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl