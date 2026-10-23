Agenzia regionale 1112.26 Ciliento Piano qualità dell’aria

*Qualità dell'aria, la Giunta approva il Piano regionale per la definizione

di misure che tutelino la salute e l'ambiente e per la riduzione delle

emissioni inquinanti*

*Ciliento: "La Regione Puglia si dota di uno strumento **di pianificazione

per migliorare la qualità dell'aria, che si integra con la strategia

energetica regionale e con quella di adattamento ai cambiamenti climatici;

per una Puglia sempre più sostenibile"*

La Puglia ha un suo Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA),

"Il Piano per la Qualità dell'Aria si propone come una guida per le

politiche regionali verso un futuro più sano, sostenibile e in linea con

gli obiettivi europei di tutela dell'ambiente e del clima – dichiara

l'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, *Debora Ciliento* -. Con

questo documento si vuole garantire il mantenimento e il miglioramento

della qualità dell'aria con interventi trasversali in diversi ambiti della

vita economica e quotidiana delle comunità pugliesi: energia, mobilità,

ambito urbano, attività produttive, traffico navale e aereo, agricoltura ed

educazione ambientale. Obiettivo finale e ambizioso è la riduzione delle

emissioni dei principali inquinanti per raggiungere i livelli sfidanti

imposti dalla nuova Direttiva in materia di qualità dell'aria, in vigore

dal 2030."

Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria è uno strumento di

pianificazione attraverso il quale la Regione definisce una strategia

integrata e di lungo periodo per la tutela della salute dei cittadini, la

protezione dell'ambiente e la riduzione delle emissioni climalteranti, in

coerenza con la strategia energetica regionale, che punta al superamento

delle fonti più inquinanti, all'efficienza energetica e allo sviluppo delle

fonti rinnovabili e dell'idrogeno verde.

Un ruolo importante sarà ricoperto da Arpa Puglia, a cui la Regione ha

FESR–FSE+ 2021−2027, per l'adeguamento della rete regionale di monitoraggio

dell'aria e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni in atmosfera. E

del resto, il Piano nasce proprio da un'analisi approfondita dello stato

della qualità dell'aria sul territorio regionale, basata sui dati della

rete di monitoraggio, sulla predisposizione degli scenari emissivi e sulle

elaborazioni modellistiche, sviluppata anche con il supporto tecnico di

Arpa Puglia.

Le elaborazioni dei dati di qualità dell'aria mostrano in Puglia la piena

conformità ai valori limite previsti dalla normativa vigente, ma emergono

criticità strutturali e stagionali in relazione alle polveri sottili,

civile, problema su cui si è già intervenuti con incentivi regionali nel

2024 e nel 2025 per la sostituzione di generatori di calore obsoleti

alimentati a biomassa (in particolare vecchie stufe e camini aperti), nelle

zone caratterizzate da livelli critici di polveri sottili. E si prevede di

continuare a intervenire su questa problematica in tutto il territorio

regionale, anche grazie alle ulteriori risorse richieste al MASE a

integrazione dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità

dell'aria sottoscritto nel 2020, con il quale sono stati già finanziati,

con quasi 4 milioni di euro, gli interventi di sviluppo di aree verdi e

sistemi di biorisanamento che hanno interessato il Comune di Bari, per la

piantumazione del Parco Multifunzionale nell'area della ex Fibronit, e il

Comune di Lecce, con il biorisanamento in aree urbane (tangenziale est e

orto botanico del Salento).

"Con le risorse in più che stiamo chiedendo al MASE, l'Assessorato

all'Ambiente potrà realizzare nuovi progetti di aree verdi e biorisanamento

urbano tesi a migliorare la qualità dell'aria, anche con riferimento agli

impatti dei cambiamenti climatici – aggiunge l'assessore -. Passi avanti,

inoltre, sono già stati compiuti sulla mobilità sostenibile e sul trasporto

pubblico locale, grazie a ingenti investimenti regionali, e per potenziare

la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che contribuisce

alla decarbonizzazione in particolare del settore industriale."

"Il Piano rafforza il ruolo dei Comuni, prevedendo strumenti di allerta

basati sui dati di monitoraggio e l'attivazione di tavoli tecnici per la

gestione delle situazioni critiche – conclude Ciliento -, e pone

l'educazione ambientale come prassi indispensabile per informare i

cittadini, la cui sensibilità ambientale sta cambiando, e diffondere buone

pratiche."

La Puglia si dota dunque di uno strumento aggiornato, coerente, ambizioso e

dinamico, anche in risposta alla procedura di infrazione avviata dalla

Commissione europea per il superamento dei limiti di PM10, che hanno

interessato in passato specifiche aree del territorio pugliese.

*CARATTERISTICHE DEL PIANO*

Il Piano articola le sue misure su diversi settori chiave:

– *Uso sostenibile dell'energia e settore civile*: Eliminazione graduale

della produzione elettrica da carbone e petrolio; miglioramento

dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento con il catasto

regionale degli impianti termici, misure per il risparmio energetico e il

contenimento delle emissioni; divieti progressivi (dal 2026 e dal 2030) per

l'utilizzo di generatori di calore a biomassa obsoleti (con prestazioni

inferiori a "3 stelle" o "4 stelle" nelle zone ritenute critiche dopo le

rilevazioni Arpa Puglia), accompagnati da incentivi per la sostituzione

degli impianti.

– *Mobilità sostenibile e trasporti*: Rinnovo dei parchi autobus del

Trasporto Pubblico Locale con mezzi a basso impatto (elettrici, metano,

idrogeno), potenziamento della mobilità ciclistica, limitazioni alla

circolazione per i veicoli diesel fino a Euro 5 nelle zone di superamento

ed elettrificazione delle banchine portuali (cold ironing) a Bari, Brindisi

e Taranto.

– *Attività produttive*: Introduzione di prescrizioni più severe in sede

di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le nuove installazioni e

per le modifiche sostanziali, imponendo l'adozione di Valori Limite di

Emissione (VLE) più bassi tra quelli previsti dalle Migliori Tecniche

Disponibili (BAT). Nei bandi di finanziamento che la Regione promuove per

le imprese sarà valutata anche la finalità del miglioramento della qualità

dell'aria e, in particolare, l'adozione delle migliori tecniche disponibili

al fine di conseguire una riduzione di emissioni per gli inquinanti polveri

totali, NOx, COV e SO2, anche oltre i requisiti minimi di legge.

– *Agricoltura*: Regolamentazione e limitazione della bruciatura

all'aperto di stoppie e residui vegetali e adozione di pratiche per ridurre

le emissioni di ammoniaca di origine zootecnica.

– *Ambito urbano ed Educazione ambientale*: Interventi di forestazione

urbana/periurbana, campagne di informazione per un uso consapevole delle

biomasse e sviluppo di "Living Labs" per il monitoraggio partecipato dei

comportamenti, delle emissioni e della qualità dell'aria, anche attraverso

le attività del sistema INFEAS (Informazione, Educazione e

Educazione/Formazione alla Sostenibilità) regionale e delle sue diramazioni

territoriali, i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS).

*OBIETTIVI DEL PIANO *

Seguono i macro-obiettivi a breve, medio e lungo termine, proiettati al

2028 e al 2030, in linea con la nuova direttiva europea:

1. Conseguire la *riduzione delle emissioni* dei principali inquinanti:

biossidi di azoto (NO2), particolato fine (PM10 e PM2.5), Benzo(a)pirene

(BaP), biossido di zolfo (SO2, composti organici volatili non metanici

(COVNM) e ammoniaca (NH3).

2. Conseguire il *rispetto dei limiti di qualità dell'aria in tutte le

zone*, portando a zero la percentuale di popolazione esposta a

superamenti dei valori limite di PM10.

3. *Mantenere una buona qualità dell'aria* nelle zone e negli

agglomerati in cui i livelli di inquinamento sono già al di sotto dei

limiti.

4. *Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di ozono

superiori al valore obiettivo*, agendo sui suoi precursori.

5. *Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo*, rimodulando la rete

di monitoraggio e l'inventario regionale delle emissioni.

6. Favorire la *partecipazione informata dei cittadini e delle

istituzioni* alle azioni del Piano.

Il sistema di monitoraggio del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria

(PRQA)*, *finalizzato a valutare lo stato di attuazione delle singole

misure di piano, prevede quattro livelli di indicatori: *di realizzazione*

(es. numero di stufe sostituite), *di contesto* (es. dati misurati dalle

centraline Arpa), *di risultato* (es. riduzione stimata delle emissioni) e *di

impatto* (confronto con i target normativi di tutela della salute). Questo

sistema permetterà di attivare azioni correttive qualora gli obiettivi non

vengano raggiunti nei tempi previsti.

Per rafforzare la valutazione degli effetti dell'inquinamento sulla

popolazione, è stato inserito un esplicito riferimento al progetto "Aria

outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della

ricerca" (progetto PREV-A), in collaborazione con Aress Puglia e Arpa

Puglia, che supporterà il monitoraggio sanitario del Piano.