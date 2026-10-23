(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - "Come amano ricordarci quotidianamente il Movimento 5 Stelle e le opposizioni di centrosinistra, sono ormai quattro anni che alla guida del Paese c'è il Governo di Giorgia Meloni, sostenuto dalla maggioranza di centrodestra. Eppure, a distanza di quattro anni, continuiamo a trascinarci le conseguenze delle scelte scriteriate di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle. Non soltanto il Superbonus, con i suoi 174 miliardi per le casse dello Stato e le tasche dei contribuenti, ma anche quelle che considero vere e proprie mancette di Stato, come il Reddito di cittadinanza, che alla prova dei fatti hanno mostrato tutte le loro criticità, prestando il fianco anche a truffe e abusi. La notizia delle 66 persone denunciate dalla Guardia di Finanza nella sola provincia di Lecce, per aver percepito indebitamente oltre 900mila euro, è emblematica. Se questi sono i numeri di una sola provincia, viene spontaneo chiedersi quale sia la dimensione del fenomeno su scala nazionale. Naturalmente spetterà alla magistratura accertare le singole responsabilità penali, ma resta il tema delle responsabilità politiche di chi ha introdotto misure così onerose per i contribuenti, senza prevedere strumenti di controllo sufficientemente efficaci. Un ringraziamento alla Guardia di Finanza per il prezioso lavoro svolto a tutela della legalità e delle risorse pubbliche".
Trending
- Agenzia regionale 1112.26 Ciliento Piano qualità dell’aria
- Comunicato Stampa – Bisceglie – Brindisi, divieto di trasferta per i tifosi ospiti
- UE, MORATTI: SUCCESSO DI FORZA ITALIA, MENO COSTI PER ENERGIA E IMPRESE E PIÙ TUTELA DEL LAVORO
- Reddito cittadinanza. Congedo (Fdi): 66 denunce e 900mila euro indebitamente percepiti nel Salento, paghiamo ancora scelte Conte e M5s
- Venerdì 23 ottobre chiusura per interventi di sanificazione della Scuola Alagon
- Crescere Senza Violenza”: presentato il progetto di comunità per prevenire la violenza di genere e la violenza assistita
- CASA, SIRONI (M5S): MELONI DICA A CITTADINI SE EMERGENZA E’ APPALTATA A ABU DHABI
- Treni, Casu (PD): “Grazie al PD Salvini ferma abolizione carnet Smart: adesso apra occhi su ritardi
- Vienna, 50.000 in piazza contro i tagli alle università: l’Austria protesta per difendere il futuro dell’istruzione
- Europa sull’orlo di un autunno di proteste: caro vita, carburanti alle stelle e rabbia giovanile minacciano la stabilità politica dell’Unione
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu