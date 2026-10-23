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Politica Interna

Reddito cittadinanza. Congedo (Fdi): 66 denunce e 900mila euro indebitamente percepiti nel Salento, paghiamo ancora scelte Conte e M5s

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2026 - "Come amano ricordarci quotidianamente il Movimento 5 Stelle e le opposizioni di centrosinistra, sono ormai quattro anni che alla guida del Paese c'è il Governo di Giorgia Meloni, sostenuto dalla maggioranza di centrodestra. Eppure, a distanza di quattro anni, continuiamo a trascinarci le conseguenze delle scelte scriteriate di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle. Non soltanto il Superbonus, con i suoi 174 miliardi per le casse dello Stato e le tasche dei contribuenti, ma anche quelle che considero vere e proprie mancette di Stato, come il Reddito di cittadinanza, che alla prova dei fatti hanno mostrato tutte le loro criticità, prestando il fianco anche a truffe e abusi. La notizia delle 66 persone denunciate dalla Guardia di Finanza nella sola provincia di Lecce, per aver percepito indebitamente oltre 900mila euro, è emblematica. Se questi sono i numeri di una sola provincia, viene spontaneo chiedersi quale sia la dimensione del fenomeno su scala nazionale. Naturalmente spetterà alla magistratura accertare le singole responsabilità penali, ma resta il tema delle responsabilità politiche di chi ha introdotto misure così onerose per i contribuenti, senza prevedere strumenti di controllo sufficientemente efficaci. Un ringraziamento alla Guardia di Finanza per il prezioso lavoro svolto a tutela della legalità e delle risorse pubbliche".

(AGENPARL)
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