(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 A FERRARA ARRIVA LA “BEFANA DEI VIGILI DEL FUOCO”: PER LA PRIMA VOLTA LA
NONNINA DELL’EPIFANIA SCENDERÀ DAL CASTELLO ESTENSE
Ferrara, 4 gennaio 2026 – A Ferrara la Befana scende in piazza dal
Castello Estense. La città si prepara a vivere un pomeriggio di festa,
spettacolo e tradizione: martedì 6 gennaio 2026, in piazza Castello, si
terrà per la prima volta la “Befana dei Vigili del Fuoco”, un evento
gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.
A partire dalle ore 15.00, la piazza si animerà con Pompieropoli, il
percorso educativo e ludico dedicato ai più piccoli, e con l’esposizione
dei mezzi dei vigili del fuoco di Ferrara, offrendo a famiglie e bambini
l’opportunità di conoscere da vicino il mondo del soccorso.
Il momento più atteso è previsto intorno alle ore 16.00, quando i vigili
del fuoco “faranno volare” simbolicamente la Befana dal Castello fino alla
piazza, regalando uno spettacolo emozionante e unico, ricco di magia.
Ad accompagnare l’evento ci sarà anche una delegazione della Croce Rossa
Italiana, presente con il proprio mezzo e con attività di animazione per i
più piccoli, tra palloncini e truccabimbi.
Al termine delle iniziative in piazza Castello, la Befana sarà accompagnata
in piazzetta municipale, dove la Contrada San Paolo, come da tradizione
annuale, distribuirà le calze ai bambini. La giornata si concluderà con il
tradizionale rogo della Befana, simbolo di buon auspicio per l’anno nuovo.
“La Befana dei Vigili del Fuoco rappresenta un evento nuovo e fortemente
identitario, capace di unire tradizione, spettacolo e valorizzazione del
nostro centro storico. È un’occasione per vivere Ferrara in modo
partecipato e inclusivo, coinvolgendo famiglie, bambini e visitatori, e per
ringraziare realtà fondamentali come i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa
Italiana per il loro impegno quotidiano al servizio della comunità”,
dice l’*assessore
al Turismo Matteo Fornasini.*
L’iniziativa è gratuita e tutti sono invitati a partecipare.
*Ferrara Rinasce*
*Comune di Ferrara*
